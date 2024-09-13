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الرياضة

بايرن ميونيخ يصف انتقادات هامان لموسيالا بـ «السخيفة»

بايرن ميونيخ يصف انتقادات هامان لموسيالا بـ «السخيفة»
13 سبتمبر 2024 14:29

 
ميونيخ (د ب أ)

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يرى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن ناديه محظوظ بوجود لاعب مثل جمال موسيالا.
وتأتي تصريحات فرويند، بعد انتقادات وجهها المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان للاعب بايرن الشاب.
وقال فرويند في مؤتمر صحفي: «لماذا يتعرض جمال لانتقادات من قبل أشخاص يحملون مثل هذا الرأي، أجد الأمر سخيفاً حقاً».
وأضاف فرويند، «نحن سعداء للغاية بوجود لاعب مثله في الفريق، جمال لاعب يأتي الناس لمشاهدته، يمكنه حسم المباريات، وهو أيضاً لاعب جماعي من الطراز الأول، ويمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم مستقبلاً، ويجب على البايرن ومنتخب ألمانيا أن يعتبرا نفسيهما محظوظين بوجوده في صفوفهما، إنه سيشكل العقد المقبل للمنتخب الوطني، ونأمل أن يكون لبايرن أيضاً».
في المقابل، أشاد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بجمال موسيالا، حيث قال «يجب عليه أن يستمر بالطريقة نفسها، وألا يغير أي شيء، نحن سعداء بوجوده معنا».
وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية أن موسيالا «لاعب فردي» و«غير جماعي»، ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل. وأضاف أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

 

ألمانيا
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البوندسليجا
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
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