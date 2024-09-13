السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المطروشي والشامسي «الرابع» في «مونديال التجديف»

المطروشي والشامسي «الرابع» في «مونديال التجديف»
13 سبتمبر 2024 15:30

 
برندنبورج (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند


احتل حمد سعيد المطروشي، وخميس غانم الشامسي، نجما منتخب التجديف الحديث، المركز الرابع في زوجي رجال 43 سنة، ضمن بطولة العالم للتجديف ماسترز التي تستضيفها برندنبورج الألمانية إلى الأحد، وسجل «الثنائي» توقيتاً 03.57.3 دقيقة، وسبقهما ممثلا النرويج وبريطانيا وألمانيا.
ويواصل أبطالنا مشاركتهم في البطولة، حيث يسعى أحمد خميس الحمادي، ويحيى فاضل الحمادي للتألق في زوجي رجال 36 سنة.
فيما يخوض حمد عامر الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي منافسات زوجي شباب، ضمن بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها شنيانج الصينية، وتستمر حتى الأحد، حيث نجحا في التأهل من المرحلة الأولى، مسجلين 07.27.60 دقيقة، بعد منافسة قوية مع منتخبات أوزبكستان والهند وكازاخستان والسعودية وتايوان.
تأتي مشاركة منتخباتنا في التجديف، ضمن خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل إتاحة الفرص للمواهب الوطنية، لإبراز قدراتها في المحافل والبطولات الدولية والعالمية.

 

الإمارات
التجديف
ألمانيا
اتحاد الشراع والتجديف
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©