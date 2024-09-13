المطروشي والشامسي «الرابع» في «مونديال التجديف»



برندنبورج (الاتحاد)



احتل حمد سعيد المطروشي، وخميس غانم الشامسي، نجما منتخب التجديف الحديث، المركز الرابع في زوجي رجال 43 سنة، ضمن بطولة العالم للتجديف ماسترز التي تستضيفها برندنبورج الألمانية إلى الأحد، وسجل «الثنائي» توقيتاً 03.57.3 دقيقة، وسبقهما ممثلا النرويج وبريطانيا وألمانيا.

ويواصل أبطالنا مشاركتهم في البطولة، حيث يسعى أحمد خميس الحمادي، ويحيى فاضل الحمادي للتألق في زوجي رجال 36 سنة.

فيما يخوض حمد عامر الشامسي، وسلطان أحمد الشامسي منافسات زوجي شباب، ضمن بطولة آسيا للشباب التي تستضيفها شنيانج الصينية، وتستمر حتى الأحد، حيث نجحا في التأهل من المرحلة الأولى، مسجلين 07.27.60 دقيقة، بعد منافسة قوية مع منتخبات أوزبكستان والهند وكازاخستان والسعودية وتايوان.

تأتي مشاركة منتخباتنا في التجديف، ضمن خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل إتاحة الفرص للمواهب الوطنية، لإبراز قدراتها في المحافل والبطولات الدولية والعالمية.