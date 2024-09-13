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الرياضة

الإمارات تستضيف «دولية الطاولة» للشباب والناشئين

الإمارات تستضيف «دولية الطاولة» للشباب والناشئين
13 سبتمبر 2024 16:00


معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

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تستضيف الإمارات للعام الثاني على التوالي، «البطولة الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين دبي»، وينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 192 لاعباً يمثلون 30 دولة، من 14 إلى 17 أكتوبر المقبل، بنادي شباب الأهلي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، إقامة بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين للفئات العمرية تحت 19، 17، 15، 13، 11 عاماً، للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير لنسخة العام الماضي، وتزامنت مع احتفال اتحاد كرة الطاولة بيوبيله الذهبي، ومرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973.
وأشاد تقرير سابق نشره الموقع الرسمي، والتي أنشأها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لتنظيم وإدارة البطولات الدولية، بالاستضافة المتميزة لمنافسات بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين 2023، والتي أقيمت مبارياتها في صالة «نادي العين لأصحاب الهمم»، متوقعاً استمرار النجاح والتميز في النسخة الجديدة 2024 بدبي.
من جانبه، ذكر أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الطاولة، أن النسخة الجديدة للبطولة تعد امتداداً لنجاح النسخة السابقة، وقال: «بإغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة، حطمت النسخة المرتقبة للبطولة والمقررة أكتوبر المقبل الرقم القياسي لعدد الدول واللاعبين المشاركين، بارتفاع نسبة المشاركة الدولية من 22 في النسخة الماضية، إلى 30 في الحالية».
وأضاف: «الرقم القياسي الجديد لأعداد المشاركين، والذي وصل إلى 196 لاعباً، يؤكد المكانة الكبيرة للإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وبطولات كرة الطاولة تحديداً»، مؤكداً أن ثقة الاتحاد الدولي، والإقبال الدولي الكبير للمشاركة يمثلان حافزاً للاستمرار في مشوار التميز لاتحاد كرة الطاولة، في ظل الدعم الكبير من المسؤولين، والمؤسسات الرياضية المحلية، ممثلين في الهيئة العام للرياضية، واللجنة الأولمبية الوطنية.
وحول المشاركة الإماراتية، في البطولة، قال البحر: «نتطلع إلى مشاركة 42 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في كل فئات البطولة، بحكم كوننا الدولة المستضيفة»، معبراً عن أمله في أن تحقق الاستضافة والمشاركة المرتقبة النجاح المطلوب. 

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
كرة الطاولة
اتحاد الطاولة
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