تيباس: برشلونة أحدث «نقلة مالية»!



مراد المصري (أبوظبي)



أشاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، بالعمل الذي قام به برشلونة، ووصفه بـ «الجيد»، وذلك مع إعلان قوائم الإنفاق المتاح للأندية على الفريق الأول هذا الموسم، والتي رفع بها النادي الكتالوني السقف المتاح له من 205 ملايين يورو إلى 426 مليوناً.

وكُشِف في المؤتمر الصحفي الذي عقد لشرح القواعد الاقتصادية التي تقوم بها «الليجا»، عن النقلة المالية الكبيرة التي قام بها برشلونة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأموال قبل يناير المقبل للوصول إلى قاعدة «1-1»، وأوضح تيباس أن الأمر يخص بالنادي وحده، ولا يمكن الكشف عن التفاصيل الدقيقة، إلا أنه أشار إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، كشف سابقاً عن الحاجة إلى الحصول على 60 مليون يورو خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تسجيل داني أولمو بشكل دائم في صفوف الفريق، إذ تم قيده على نحو استثنائي مؤقت حتى يناير المقبل، ومن أجل القيام بتعاقدات جديدة.

وتصدر ريال مدريد القائمة التي تحدد إجمالي الرواتب والإنفاق الذي يمكن صرفه لكل نادٍ على الفريق الأول من لاعبين وأجهز فنية وإدارية وغيرها، وذلك بإجمالي 754 مليون يورو، فيما ارتفع المبلغ لأتلتيكو مدريد أيضاً الذي وصل الآن إلى 310 ملايين يورو.

وحقق جيرونا، أحد أندية مجموعة السيتي الكروية، نقلة كبيرة بارتفاع السقف إلى أكثر من 94 مليون يورو، وذلك مستفيداً من مشاركته التاريخية للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعاش إشبيلية كارثة مالية بمعنى الكلمة، بتراجع المبلغ المتاح له هذا الموسم إلى 2.49 مليون يورو فقط، بسبب خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا، وعدم إكمال مشواره لاحقاً في الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وهو الذي يقوم حالياً بخطوات تصحيح لوضعه المالي.