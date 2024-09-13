السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يتجاوز مليار متابع!

رونالدو يتجاوز مليار متابع!
13 سبتمبر 2024 16:51

 
الرياض (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
«الغنام 99» ينقذ «رقبة» النصر!
«فلاي دبي» و«السعودية للخدمات الأرضية» تجددان اتفاقية المناولة

تخطى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حاجز المليار متابع لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة قناته الجديدة على موقع «يوتيوب»، والتي اجتذبت أكثر من 60 مليون مشترك في غضون ثلاثة أسابيع فقط.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن رونالدو الذي سجل الهدف رقم 900 في مسيرته الأسبوع الماضي ليساعد البرتغال على الفوز 2-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، أصبح أول شخص يصل إلى مليار متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رونالدو عبر منصة إكس «لقد صنعنا التاريخ، مليار متابع!، هذا أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك، لقد كنتم معي في كل خطوة في هذا الطريق، في الأوقات السعيدة والحزينة. هذه الرحلة هي رحلتنا، شكراً لكم على ثقتكم بي، ودعمكم لي، وكونكم جزءاً من حياتي».
ووصل لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق إلى هذا الإنجاز، بفضل أكثر من 639 مليون متابع على إنستجرام، و170 مليوناً على فيسبوك، و113 مليوناً على إكس.
وتصدر اللاعب «39 عاماً» قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً هذا العام، إذ وصلت أرباحه خارج الملعب إلى 60 مليون دولار، بفضل عدد متابعيه الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستضيف نادي النصر الذي يرتدي رونالدو قميصه، نظيره الأهلي مساء اليوم «الجمعة» في مباراة قمة بالدوري السعودي.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
البرتغال
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©