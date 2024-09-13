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الرياضة

سان جيرمان يرفض دفع 55 مليون يورو لمبابي

سان جيرمان يرفض دفع 55 مليون يورو لمبابي
13 سبتمبر 2024 17:20

 
باريس (د ب أ)


رفض نادي باريس سان جيرمان الامتثال لطلب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بدفع 55 مليون يورو (7. 60 مليون دولار) لنجمه السابق كيليان مبابي، والتي يقول قائد منتخب فرنسا إنها أجور مستحقة له، بعد انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني هذا الصيف. 

وذكر سان جيرمان في بيان نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، أنه بما أن اختصاص الرابطة محدود، فيجب أن ينظر القضاء في طلب مبابي.
ووفقاً لنادي العاصمة الفرنسية، سيتعين على مبابي اللجوء إلى محكمة العمل لمتابعة هذه «المسألة التي تضر بالسمعة لا محالة». 

ويتعلق المبلغ الذي طالب به مبابي برواتب آخر ثلاثة أشهر من عقده مع سان جيرمان، بالإضافة للثلث الأخير من مكافأة تمديد عقده الأخير، و«مكافأة أخلاقية». 

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وخلال نظر النزاع، استشهد باريس سان جيرمان باتفاق شفوي، أكد من خلاله أنه غير مدين للاعب بأي أموال، فيما لم يعتبر مبابي أن الاتفاق الشفهي قد تم الوفاء به، لأن وقت لعبه قد تقلص بشكل كبير، بعد إعلان انتقاله للريال. 

ولعب مبابي في باريس سان جيرمان لمدة سبع سنوات، لكنه رحل عنه قبل شهرين للانضمام إلى ريال مدريد. 

وتُوج مبابي خلال مشواره مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي ست مرات، وكأس فرنسا أربع مرات، لكنه فشل في الحصول على دوري أبطال أوروبا، وهو أحد أكبر أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
الدوري الفرنسي
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