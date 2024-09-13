فيرستابن بطل «التجربة الأولى» في «جائزة أذربيجان»



باكو (د ب أ)



تصدر الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، التجربة الحرة الأولى من سباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1».

وسجل فيرستابن دقيقة واحدة و546: 45 ثانية، حول المضمار الضيق بالعاصمة الآذارية باكو، ليتفوق على البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بفارق 313: 0 ثانية، فيما احتل سيرخيو بيريز السائق الثاني في فريق ريد بول، المركز الثالث.

ويتربع فيرستابن على قمة جدول الترتيب العام في فئة السائقين، بفارق 62 نقطة، أمام أقرب ملاحقيه البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الذي حل في المركز الرابع بالتجربة الحرة الأولى لسباق جائزة أذربيجان الكبرى.

وعجز السائق الهولندي في التتويج بأي سباق خلال السباقات الستة الأخيرة للجائزة الكبرى، وفشل في الصعود إلى منصة التتويج في أربع منها.

وظهر العلم الأحمر الأول في وقت مبكر من الجولة بعد أن اضطر المشرفون إلى النزول إلى الحلبة لإزالة قطعة معدنية صغيرة يمكن أن تلحق أضراراً بالسيارات.

وتوقفت التجربة مرة أخرى بعد نصف الساعة بعد فشل شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، الفائز بسباق مونزا، في الوصول إلى المنعطف 15 وتعرض لحادث بسيارته، ليعيد ذكرياته المريرة في باكو، التي شهدت تعرضه لحادث في التجربة التأهيلية عام 2019 وكذلك في سباق السرعة التأهيلي عام 2023.

وخرج العلم الأحمر للمرة الأخيرة قبل نحو 15 دقيقة من نهاية التجربة، بعد انزلاق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق فريق وليامز، إلى الحائط وتسبب في أضرار بالغة بسيارته.