كومباني: «البايرن» لا يفكر في «الخروج الصادم»



ميونيخ (د ب أ)



أكد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن لاعبيه لا يفكرون في الخروج الصادم من كأس ألمانيا عام 2021 بعد الهزيمة أمام هولشتاين كيل، وذلك عندما يلتقي الفريقان مجدداً بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) الأحد.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «أقيمت مباراة الكأس في ظروف صعبة في فصل الشتاء، رغم ذلك، فقد كان ذلك منذ فترة طويلة، والآن يتعلق الأمر بكيل في الدوري الألماني، أنا متأكد من أن الأمر لم يعد في أذهان لاعبينا كثيراً».

وخاض بايرن لقائه مع كيل موسم 2020- 2021 وهو حاملاً للقب كأس ألمانيا، لكنه استقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بخسارة النادي البافاري أمام منافسه كيل، الذي كان ناشطا بدوري الدرجة الثانية الألماني آنذاك.

وشدد كومباني على أن البايرن استعد للمباراة التي تجرى بمدينة كيل «باحترام كبير للمنافس»، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الألماني.

ويتطلع بايرن للحفاظ على انطلاقته المثالية في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما فاز في أول مرحلتين من البطولة، التي يحلم باستعادة لقبها الذي غاب عنه في الموسم الماضي.

وأوضح كومباني أنه أثناء غياب لاعبيه بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة، كان من المهم بالنسبة له أن ينظر إلى ما فعله الفريق جيداً، وما قام به أيضاً بشكل سيئ، والتفكير في كيفية التعامل مع الأسابيع المقبلة.

ومن المرجح أن يشارك ليروي ساني مع بايرن في المباراة، بعد تعافيه من مشاكل في الفخذ تعرض لها طوال الموسم الماضي وتسببت في خضوعه لعملية جراحية بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا.