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الرياضة

ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030

ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
13 سبتمبر 2024 17:49

 
مدريد (أ ف ب)

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جدّد الحارس الأوكراني أندريه لونين عقده مع ريال مدريد بطل إسبانيا في كرة القدم، حتى العام 2030، حسب ما أعلن نادي العاصمة.
وقال ريال في بيان «تم الاتفاق بين ريال مدريد وأندريه لونين لتمديد عقده سيبقى بموجبه في النادي حتى 30 يونيو 2030».
ويُعد لونين (25 عاماً) الذي لعب دوراً حاسماً في مساعدة ريال مدريد، على الفوز بثلاثية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الإسبانية الخيار الثاني في حراسة مرمى «الميرنجي»، خلف البلجيكي تيبو كورتوا الذي كان مصاباً لفترة طويلة من الموسم الماضي.
وانضم الأوكراني الدولي «13 مباراة دولية» الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة إلى ريال مدريد في عام 2018 بعمر 19 عاماً، وفاز معه بعشرة ألقاب.

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