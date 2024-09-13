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الرياضة

تشيلسي يمدد عقد جاكسون

تشيلسي يمدد عقد جاكسون
13 سبتمبر 2024 19:27

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تمديد تعاقده بشكل رسمي مع نيكولاس جاكسون لمدة عامين، ليتأكد استمراره مع النادي حتى 2033.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، كشف هذا الشهر أن المهاجم السنغالي وافق على تمديد عقده الممتد لثمانية أعوام، والذي وقع عليه عندما انضم من فريق فياريال في 2023.
وقال النادي: «يعرب تشيلسي عن سعادته بالإعلان عن تجديد نيكولاس جاكسون لعقده لمدة عامين وحتى 2033».
وأضاف: «انضم جاكسون لتشيلسي في نهاية يونيو 2023، وقدم أداءً جيداً في الموسم الأول له مع الفريق.
سجل جاكسون 17 هدفاً في كافة المسابقات، من بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وسجل جاكسون، الذي انضم لتشيلسي مقابل 32 مليون جنية إسترليني «42 مليون دولار»، هدفين في أربع مباريات شارك بها هذا الموسم. وقال جاكسون: «أشعر أنني بحالة جيدة، وسعيد للغاية للتوقيع على عقد جديد والبقاء في النادي».
وأضاف: «إنه شعور رائع أن يكون لدى النادي ثقة بي، أعمل بكد، وسعيد للغاية لتمديد تعاقدي والبقاء هنا لعدة سنوات».
وبدأ جاكسون مسيرته الاحترافية مع كاسا سبورت السنغالي، وانتقل بعدها إلى إسبانيا للعب مع فياريال في 2020.

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