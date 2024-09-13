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الرياضة

تن هاج: «النتائج المحبة» لن تهز «الشياطين»!

تن هاج: «النتائج المحبة» لن تهز «الشياطين»!
13 سبتمبر 2024 19:29

 
لندن (د ب أ)

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قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة لم تقلل من إيمان اللاعبين بالعملية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن فوز الفريق الموسم الماضي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أنقذ الفريق ليقرر الملاك الجدد للنادي «إينوس» الإبقاء على المدرب الهولندي.
لكن الموسم الثالث لتن هاج في «أولد ترافورد» تأثر ببداية سيئة للفريق. وخسر الفريق أمام برايتون وليفربول، بعدما افتتح الموسم بفوز صعب على فولهام بهدف، وأدت تلك النتائج بالمدافع البرتغالي في الفريق ديوجو دالوت إلى التعبير عن شعوره بالإحباط قبل رحلة الفريق إلى ساوثهامبتون، حيث أبدى الظهير الأيمن ثقته في أن يستعيد الفريق عافيته رغم النكسات.
وقال تن هاج، حينما وجهت إليه تصريحات اللاعب البرتغالي: «بالطبع يمكنك أن ترى غضب الجميع من النتائج لا أحد سعيد بالطبع». وأضاف: «لكن اللاعبين لديهم إحساس جيد بإمكانية تحسين النتائج ويثقون بالعملية وجودتها، وأنا أتفق معهم تماماً».
وقال تن هاج: «أيضاً حينما تقوم بتحليل المباريات، جميعها، سترى أننا في الاتجاه الصحيح، ولكن من الطبيعي حينما تكون في مرحلة انتقالية وفي مرحلة بناء الفريق، يجب عليك التطور، ويجب علينا أن نخطو خطوات أخرى للأمام».

 

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مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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