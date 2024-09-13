ماريسكا: لست مهتماً بالخلاف بين «المالكين»

لندن (د ب أ)

أكد إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه غير مهتم بوضع مالكي النادي، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن وجود خلاف داخلي بين المالكين المشاركين تود بولي وبهداد إقبالي.

وذكرت التقارير مؤخراً أن بولي وإقبالي يريدان شراء أسهم بعضهما في نادي تشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن الثنائي كانا في قلب عملية الاستحواذ على النادي، عندما باع رومان أبراموفيتش النادي. وأكد ماريسكا، أن تركيزه منصب على لاعبيه، حيث يرغب تشيلسي في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في المباراة الماضية.

وخلال تصريحاته قبل مواجهة بورنموث السبت، قال ماريسكا: «لأكون صريحاً فإن تركيزي منصب على مباراة الغد، في الأسبوع الماضي قمت بنفس الأمر، أركز في المباراة وكيفية الاستعداد لها بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف:«الأشياء الأخرى، لا يمكنني التحكم بها، تحدثت مع تود عندما واجهنا السيتي، وبهداد قبل يومين، أتحدث مع الثنائي، لا توجد مشكلة على الإطلاق، أنا أركز فيما يحدث في الملعب».

وقال: «اللاعبون محترفون، ويعرفون أن هذه الأشياء لا يمكننا التحكم بها، لذلك فالتركيز يكون في الملعب، وعلى الطريقة التي نريد أن نتحسن فيها».

وعن تجديد جاكسون، قال ماريسكا:«أنا سعيد للغاية، لأنني أعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية».

وأضاف:«منذ أن توليت تدريب الفريق، وهو يعمل داخل وخارج الملعب، هو لاعب سيسجل دائماً، وفي أول ثلاث مباريات معنا سجل وصنع، لذلك أنا سعيد للغاية لنا ولنيكو».

وكشف ماريسكا أن قائد الفريق رييس جيمس مازال يواصل التعافي من إصابته في أوتار الركبة، وسيغيب عن مباراة الفريق أمام بورنموث.