لوكلير الأسرع في «التجربة الثانية» لجائزة أذربيجان



برلين (د ب أ)



تعافى تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، من الحادث الذي تعرض له، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، المقرر إقامته الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، ليسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية.

وسجل لوكلير، الذي فاز بسباق جائزة مونزا الكبرى قبل أسبوعين، أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و484: 43 ثانية، ليتغلب على سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، بفارق 006: 0 ثانية، فيما جاء لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المركز الثالث.

وفشل لوكلير في عبور اللفة الـ15 وتعرض لحادث بسيارته في التجربة الحرة الأولى.

ولدى لوكلير ماض أليم في باكو، حيث تعرض لحوادث في التجربة الرسمية في 2019، وفي سباق السرعة في 2023، وسجل بطل العالم ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، ولكنه احتل المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية.

ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائقين، بفارق 62 نقطة أمام لاندو نوريس، سائق مكلارين، ولكن السائق الهولندي لم يفز في آخر ست سباقات، وفشل في الوقوف على منصة التتويج في 4 سباقات منهم. وأنهى نوريس التجربة الحرة الثانية في المركز السابع عشر، وجاء كارلوس ساينز، زميل لوكلير في فيراري، في المركز الرابع، بينما احتل أوسكار بياستري، سائق مكلارين الثاني، المركز الخامس، فيما جاء جورج راسل، سائق مرسيدس الثاني، في المركز التاسع. وشهدت التجربة الأولى رفع الاعلام الحمراء أكثر من مرة، وظهر العلم الأحمر الأول في وقت مبكر من الجولة، بعد أن اضطر المشرفون إلى النزول إلى الحلبة لإزالة قطعة معدنية صغيرة يمكن أن تلحق أضراراً بالسيارات.

وتوقفت التجربة مرة أخرى بعد نصف الساعة بعد فشل تشارلز لوكلير، سائق فريق فيراري، بعدما تعرضت سيارته لحادث.

وتم رفع العلم الأحمر للمرة الأخيرة قبل نحو 15 دقيقة من نهاية التجربة بعد انزلاق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق فريق وليامز، إلى الحائط وتسبب في أضرار بالغة بسيارته.

وتواجد أولي بيرمان، في إحدى سيارتي فريق هاس، حيث شارك بدلاً من كيفين ماجنوسن.

واحتل بيرمان، الذي سيكون له مقعد دائم بالفريق الأميركي العام المقبل، المركز العاشر، ويتطلع يوم الأحد لأن يكون أول سائق يسجل نقاطاً لمصنعين مختلفين في أول سباقين له.

وتقام التجربة الحرة الثالثة السبت تليها التجربة الرسمية.