ميسي.. «النبأ السعيد»



ميامي (أ ف ب)



يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم إلى الملاعب اليوم، بعد غياب دام أكثر من شهرين، بسبب إصابة في الكاحل، وفقاً لما أعلن مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو.

وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية «نعم، إنه بخير، تدرّب وهو مُدرج في خطط المباراة، بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح».

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الحادي عشر.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن، خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو، عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات قياسية، عن ثماني مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وأضاف مارتينو «أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلاً، ونحن جميعاً سعداء بهذا الوضع».