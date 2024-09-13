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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحتفظ بلقب «كوبا ساباتيني»

«الإمارات للدراجات» يحتفظ بلقب «كوبا ساباتيني»
13 سبتمبر 2024 19:52

 
روما (وام)

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تمكن مارك هيرشي، سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، من تحقيق الفوز مجدداً في سباق بيكسيولي-كوبا ساباتيني «197.6 كم»، وذلك بعد تتويجه بـ «نسخة 2023»، حيث تقدم الدراج السويسري على جريجور مولبرجر، «فريق موفيستار»، وأندرس فولداجر، «فريق جايكو-ألولا»، ليفوز بـ «نسخة 2024»، وهو الفوز الثاني له على التوالي.
وكان هيرشي، قد حقق فوزه الحادي والسبعين لفريق الإمارات على تلة بيكسيولي شديدة الانحدار، وذلك على بعد 37 كم من خط النهاية، منطلقاً من المجموعة الرئيسة، ومتجاوزاً كل الدراجين المنافسين في المجموعة المنطلقة معه.
وتقدم هيرشي، صباح اليوم بقوة، وبفارق 40 ثانية، وتمكن من الحفاظ على هذا الفارق على أربعة من الدراجين الذين لحقوا به، ووصل منفرداً إلى اللفة الأخيرة من المسار النهائي، ليكون بذلك، قد حقق الفوز في سباقاته الأربعة الأخيرة التي شارك فيها، وهي دونوستيا سان سيباستيان كلاسيك، وجران بريتاني كلاسيك، وجي بي إندوستريا آند أرتيجياناتو، وجي بي بيتشولي-كوبا ساباتيني.
وتضمنت نتائج السباق فوز مارك هيرشي «فريق الإمارات»، بالمركز الأول بزمن 4 ساعات و53 دقيقة، وتبعه جريجور مولبرجر، «فريق موفيستار» بفارق 28 دقيقة، وأندرس فولداجر، «فريق جايكو-ألولا»، وبنفس توقيت سابقه.

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