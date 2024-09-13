أرتيتا يرفض استبعاد أوديجارد من «ديربي شمال لندن»



لندن (د ب أ)



مازال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ينتظر معرفة مدى إصابة مارتين أوديجارد، ولم يستبعده من مباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام المقرر إقامتها الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن أوديجار تعرض للإصابة في كاحله الأيسر، بينما كان يشارك مع المنتخب النرويجي مساء الاثنين الماضي، وكان اللاعب يبكي أثناء قيام زميله بالمنتخب إيرلينج هالاند بمساعدته في الخروج من الملعب.

بعدها تم تصويره وهو يستخدم عكازين أثناء صعوده إلى طائرة خاصة للعودة إلى لندن.

وقال أولا ساند، طبيب المنتخب النرويجي أن قائد فريق أرسنال يواجه خطر الغياب لمدة ثلاثة أسابيع.

ويخوض أرسنال ثلاث مباريات في غاية القوة خلال الأيام السبع المقبلة حيث يحل ضيفاً على توتنهام قبل أن يواجه أتالانتا يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مبارياته بدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري.

ولكن أرتيتا، الذي مدد تعاقده مع أرسنال بعقد طويل الأجل، قال: «اللاعبون الذين يتبقى لهم 48 ساعة، ليكونوا جاهزين دائماً ما يكونون متاحين».

وأضاف: «نحتاج لإجراء المزيد من الاختبارات، لذلك دعونا ننتظر ما سيحدث في اليوم التالي، أو على الأرجح هذا المساء، دعونا نعرف مدى الإصابة، ومدى سرعة عودته، وهو إيجابي بشدة بشأن كل شيء، نعرف مارتين، يريد التواجد في كل يوم، ولكن يجب أن ننتظر ونرى، لا يوجد شك في نواياه، لأنه يريد التواجد في كل مباراة، خاصة في مباراة كبيرة مثل تلك».

المؤكد أن أرتيتا سيفقد جهود ديكلان رايس بسبب الإيقاف، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الحمراء في المباراة التي تعادل فيها أرسنال مع برايتون 1-1 قبل فترة التوقف الدولي، فيما يستمر غياب ميكيل ميرينو بسبب إصابة في الكتف.

وربما يضطر أرتيتا لإعادة ترتيب الصفوف، ولكن يمكن أن يكون جابرييل جيسوس متاحاً بعدما انتظم في التدريبات، عقب إصابته في الفخذ مؤخراً.

ويعتزم المدرب الإسباني منح رحيم سترلينج مشاركته الأولى مع أرسنال، بعدما انضم اللاعب البالغ 29 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من تشيلسي.

وقال أرتيتا: «يبدو بحالة جيدة، تظهر على وجهه ابتسامة عريضة، ويتمتع بالكثير من الطاقة وهو يريد أن يثبت شيئاً ما، عندما يكون لدى شخص ما هذا الدافع تشعر به على الفور، لا أريد أن أناقش مهارته، وما الذي سيقدمه للفريق».