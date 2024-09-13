مدرب توتنهام يكشف كواليس أزمة بينتانكور وسون



لندن (د ب أ)



اعترف الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، بأن لاعبه الأوروجوياني رودريجو بينتانكور ارتكب خطأ كبيراً، حينما أدلى بتصريح عنصري تجاه قائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لكنه أكد أنه سيمنحه الفرصة لإصلاح خطئه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن الاتحاد الإنجليزي اتهم بينتانكور، بمخالفة مادة سوء السلوك وذلك خلال لقاء تليفزيوني. ويتعلق الأمر بفيديو منتشر منذ الصيف حينما كان بينتانكور في لقاء مع «القناة العاشرة»، وحينما طلب منه رفع قميص توتنهام، قال اللاعب دعابة عن سون.

ويتمحور اتهام بينتانكور حول قوله: «سوني؟ ربما يكون ابن عم سوني أيضاً، جميعهم متشابهون».

واعتذر بينتانكور عن الأمر في يونيو الماضي، لكن مع اعتبار أن سلوكه يعد انتهاكاً للوائح، فإنه في حال تأييد اللجنة المستقلة لاتهام الاتحاد الإنجليزي له بسوء السلوك، فمن المقرر إيقافه من ست مباريات إلى 12 مباراة، حسبما علمت «بي ايه ميديا».

ومع منح اللاعب فرصة للرد على الاتهامات حتى يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري، فإنه سيكون جاهزاً لمواجهة أرسنال الأحد، لكنه قد يتم معاقبته لفترة طويلة في وقت آخر هذا الشهر.

وقال بوستيكوجلو: «نحن بحاجة لترك الأمور تأخذ مجراها، رودري يدرك جيداً تداعيات الأمر، سننتظر ونرى ما سيحدث».

وأضاف: «فيما يخص رودري وسوني، فلقد تناقشا حول الواقعة بأكملها، وكلا اللاعبين يتفهمان الأمر ويحترم كل منهما موقف الآخر». وقال: «لقد اعتذر رودري لسوني عما حدث، وعما قاله واللاعب تقبل الأمر، وتقبل حقيقة أن زميله في الفريق وأحد الأشخاص المقربين منه ارتكب خطأ».