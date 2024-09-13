إيمري يعول على الخبرة في «الجدول المزدحم»



لندن (رويترز)



قال أوناي إيمري, مدرب أستون فيلا، إن جدول مباريات فريقه سيكون صعباً، في ظل خوض الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سبع مباريات في غضون 22 يوماً، لكنه يعول على الخبرة للتعامل مع ذلك.

ويخوض فيلا جدولاً مزدحماً مع مشاركته في الدوري الممتاز وكأس الرابطة، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد، مع عودة الفريق للبطولة الأوروبية الأبرز بعد غياب دام 41 عاماً.

وأكد إيمري أن الفريق يملك خبرة التعامل مع جدول مزدحم بالمباريات بعد مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، لكنه يأمل مواجهة إصابات أقل هذه المرة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين «خضنا عاماً واحداً في هذه التجربة، وشاركنا في عدد مماثل تقريباً من المباريات، نتوقع لعب أقل عدد من المباريات حتى يناير، ويتوقف ذلك على تقدمنا في دوري أبطال أوروبا، وحتى كأس رابطة الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي».

ويزور أستون فيلا منافسه يانج بويز في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا في بيرن يوم الثلاثاء المقبل، ثم يسافر لمواجهة وايكومب واندرارز المنافس بدوري الدرجة الثالثة في الدور الثالث، لكأس الرابطة يوم 24 سبتمبر الحالي.

وأضاف إيمري «بالطبع من الصعب التعامل مع هذا الأمر، في ظل كثرة المباريات. يبدأ دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، لكننا نمتلك الخبرة، كان الموسم الماضي مثيراً حتى مع كثرة الإصابات، هذا العام بدأنا بعدد أقل من اللاعبين المصابين، بدأنا العام الماضي بإصابتين كبيرتين في الساق لتايرون مينجس وإميليانو بوينديا، ونأمل هذا العام أن نحافظ على العملية نفسها، وسأتعامل مع المباريات، وأحاول التركيز على كل مباراة مع اللاعبين المتاحين لدينا، والذين سيكونون جاهزين بنسبة 100 بالمئة للعب».

وقال إيمري إن المهاجم أولي واتكينز والمدافع إزري كونسا سيكونان متاحين للمشاركة أمام إيفرتون.

واستبعد واتكينز من تشكيلة إنجلترا لمباريات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية، بينما أصيب كونسا في الشوط الثاني من فوز إنجلترا على فنلندا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب الإسباني (52 عاماً) «اللاعبون يعودون بعد اللعب مع منتخباتهم الوطنية وهم ضمن التشكيلة، ليس لدينا مشاكل كبيرة بعد ذلك».

وفي ظل إتاحة الثنائي واتكينز ويون دوران، فإن إيمري لم يقرر بعد من سيبدأ في الهجوم.

وأضاف «يون دوران أصبح أكثر نضجاً واكتسب الثقة، أما أولي واتكينز، فبعد مشاكله الصغيرة، وبعد أن حاول استعادة لياقته البدنية سريعاً، بدأ يشعر بالتحسن تدريجيا، ويمكنهما اللعب بشكل فردي أو معاً».

ويحتل أستون فيلا المركز السابع في الدوري بست نقاط بعد ثلاث مباريات، بينما يتذيل إيفرتون الترتيب من دون أي نقطة.