بني ياس يتصدر «آسيا لمحترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة لافتة من فئتي الناشئين والشباب، وسط حضور جماهيري غفير، وتفاعل متميز من الأسر والعائلات.

وتقام البطولة على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 1900 لاعب ولاعبة، يمثلون أبرز الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقبالاً فاق التوقعات، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من الفئات السنية «4 إلى 17 عاماً، بزيادة 100% عن نسخة العام الماضي.

وتألق اللاعبون على البساط، وألهبوا حماس الجماهير بأداءٍ متميز، يعكس التحضير القوي للبطولة المهمة، لما لها من أثر في تطوير مهارات اللاعبين، وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، واختبار مهاراتهم في بيئة تنافسية عالية المستوى.

وتعكس البطولة نجاح خطط وبرامج الاتحاد، في تطوير المراحل السنية الشابة واستقطاب أعداد كبيرة من المواهب والشباب الراغبين في صقل مهاراتهم، وتطوير أدائهم، وتعزيز تصنيفهم الدولي.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مسؤولي وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.



ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة، تمكن نادي بني ياس من احتلال الصدارة، فيما حلت أكاديمية M.O.D الإماراتية في مركز الوصيف، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري: «تواصل العاصمة أبوظبي ترسيخ ريادتها العالمية في الجوجيتسو، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود الاتحاد في تنظيم بطولات عالمية المستوى، وما تحقق من نجاحات يتجاوز الرياضة، حيث تسهم هذه البطولات في بناء جسور التواصل الثقافي والاجتماعي بين اللاعبين وأسرهم ومشجعيهم، وتلك هي الرسالة النبيلة للجوجيتسو في توحيد الشعوب».

وأعرب الظاهري عن سعادته بالأداء القوي للاعبين في منافسات اليوم الأول، مؤكداً أن البطولة منصة نموذجية لتسليط الضوء على مواهب الجوجيتسو الشابة وصقل قدراتها وتطويرها، بما يواكب تطلعات اللاعبين في بناء مسيرة احترافية واعدة.

وأضاف: «تنظيم هذه البطولات فرصة متميزة للاحتكاك بين اللاعبين من مختلف دول العالم، ويدعم تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، ويحرص الاتحاد على الاستثمار في الفئات الأصغر سناً وتمكين مشاركتهم في أقوى المنافسات، كونهم يمثلون مستقبل اللعبة وضمان استدامة تطورها، بما يعزز ريادة الدولة على مستوى العالم».

وقال الظاهري: «فخورون بدور الأسر والعائلات في دعم أبنائها، والرياضة لا تقتصر على تعزيز اللياقة البدنية فحسب، بل تسهم في غرس قيم مجتمعية من أهمها الانضباط والإصرار والقدرة على التحمل في نفوس الأجيال القادمة».

وقال بابلو ديزيرو، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي يشارك في منافسات فئتي الناشئين والشباب بـ 45 لاعباً ولاعبة:

«البطولة فرصة متميزة للاعبين للاحتكاك بمنافسين أقوياء، من مختلف المدارس والدول، واكتساب الخبرات التي تسهم في صقل مهاراتهم وتطوير أدائهم، كما أن الاهتمام الذي توليه الأكاديميات لفئتي الناشئين والشباب يعزز من فرص صناعة أبطال قادرين على تحقيق مسيرة طويلة من الإنجازات».



وأضاف: «في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نحرص على تقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، لتحقيق أقصى استفادة من البطولات المهمة والتألق في منافساتها، كونها تدخلهم إلى أجواء الاحتراف الحقيقي».

وأعرب أولياء الأمور من الأسر والعائلات عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبنائهم في حدث رياضي بهذا المستوى الرفيع، مؤكدين أن مكاسب التجربة لا تقتصر على المنافسة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل آثار إيجابية عديدة على حياة اللاعبين خارج البساط، مثل الانضباط، والالتزام، والعمل الجماعي، والشجاعة والثقة بالنفس والصبر والتحمل.

وقال كاسيانو كونا من البرازيل: «أسهمت رياضة الجوجيتسو بشكل كبير في تطوير شخصية ابني جواو فيتور ورفع معدلات لياقته البدنية، وتعزيز قيم الانضباط والتحمل لديه».

وأضاف: «الأسر سعداء برؤية أبنائنا يشاركون في هذه البطولات ويحققون النجاح، لمسنا تأثير هذه الرياضة على أدائهم الرياضي، وعلى سلوكهم اليومي، وتفاعلهم مع الآخرين، حيث أصبحوا أكثر التزاماً وتفانياً في كل ما يقومون به، إن مشاركتهم في بطولات بهذا الحجم تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتمنحهم دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

من جهتها، قالت رشا عبد الغفور، وهي جدة اللاعبين علي ومؤيد أحمد المطاوعة من الكويت: «فخورة بأحفادي الذين استمتعوا بالمنافسات، خصوصاً أن البطولة تقدم لهم فرصة مميزة للتطور واكتساب مهارات جديدة، وندعم أبنائنا بكل قوة، لأننا نؤمن بأهمية هذه الرياضة في تشكيل ملامح مستقبلهم، والجوجيتسو أكثر من مجرد رياضة، بل هي وسيلة لتطوير الشخصية وترسيخ القيم النبيلة، نقدر التأثير الإيجابي لهذه التجربة على ثقة أبنائنا بأنفسهم، وتحقيقهم لتوازن أفضل بين الحياة الدراسية والرياضية، وهو ما يجعلنا أكثر إصراراً على دعمهم في مسيرتهم».

وعبّر راشد قايد لاعب أكاديمية MOD الإماراتية حزام بنفسجي، والذي حصد ذهبية فئة الشباب وزن 55 كجم عن سعادته الكبيرة بالفوز في منافساته خلال اليوم الأول، وقال: «كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وممتن لكل من دعمني لتحقيق النجاح، هدفي الآن مواصلة التدريب والاستعداد للبطولات المقبلة، والمنافسات لم تكن سهلة، ولكن بفضل التدريبات المستمرة وتوجيهات المدربين تمكنت من تجاوز التحديات وتحقيق الانتصار».

تواصل البطولة فعالياتها السبت بمنافسات فئتي الهواة والأساتذة بمشاركة واسعة للاعبي الأندية والأكاديميات المحلية والدولية، على أن تختتم البطولة الأحد بمنافسات المحترفين.



