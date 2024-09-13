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الرياضة

الإمارات تحصد «ذهبية» في «عربية القوى»

الإمارات تحصد «ذهبية» في «عربية القوى»
13 سبتمبر 2024 22:20

 
مراد المصري (أبوظبي)

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حصدت العداءة مريم كريم، لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية الذهبية في البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة بالسعودية، بعد حصولها على المركز الأول في نهائي 400 متر.
وشارك اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، في مراسم التتويج، ضمن البطولة التي تقام في مدينة الطائف السعودية، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.
وتعد ذهبية العداءة مريم كريم هي الثانية للإمارات في البطولة العربية، بعد فوز سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.
وتملك العداءة مريم كريم سجلاً حافلاً في حصد الميداليات، إذ فازت بذهبية البطولة العربية بمصر في مايو الماضي، بجانب تتويجها بذهبية الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات، في أبريل الماضي.

الإمارات
ألعاب القوى
السعودية
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