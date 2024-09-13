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الرياضة

الكويت ولبنان يتفوقان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات

الكويت ولبنان يتفوقان في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات
14 سبتمبر 2024 01:00

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي القلمون اللبناني وفتيات العيون الكويتي، اليوم، في لقاء حسم صدارة الدور الأول، ضمن بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات، التي تقام في مقر الأكاديمية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.
ونجح القلمون وفتيات العيون في حصد الفوز الثاني، بعد تفوقهما على فريقي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، و6 أكتوبر المصري بثلاثة أشواط على التوالي.
وتفوق القلمون على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بواقع 25-11، و25-18، و25-19، فيما حقق فتيات العيون الفوز على 6 أكتوبر 25-16 و25-20 و25-18.
وأسفرت الجولة الأولى، عن فوز القلمون وفتيات العيون على 6 أكتوبر، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بالنتيجة نفسها «3 -1»، ليلتقي ممثل الإمارات مع الفريق المصري، اليوم، بهدف إنهاء الدور الأول في المركز الثالث.
وفي ضوء نتائج الجولة الثالثة التي تقام اليوم، يتم حسم ترتيب الفرق، من أجل تحديد المواجهات التي تقام في نصف النهائي، غداً، ويلتقي فيها صاحب المركز الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث.

طائرة السيدات
الكرة الطائرة
الشيخة فاطمة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
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