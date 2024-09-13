الخالدية يحتفظ بـ «سوبر» البحرين



المنامة (أ ف ب)



تُوج الخالدية بلقب الكأس السوبر البحرينية لكرة القدم، للمرة الثانية توالياً، بفوزه على الحالة 2-0، على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في النسخة الثالثة عشرة.

وسجل مهدي عبد الجبار (73) والعُماني صلاح اليحيائي (90+4) الهدفين.

وهي المرة الثانية التي يتوج فيها الخالدية باللقب بعد موسم 2021-2022 على حساب نادي الرفاع.

ويحمل المحرق الرقم القياسي في عدد الألقاب في الكأس السوبر برصيد أربع مرات (1995 و2006 و2013 و2018)، مقابل مرتين للنجمة (2007 و2008)، والرفاع (2019 و2020)، والحد (2015 و2016)، والخالدية (2022 و2023)، ومرة واحدة للرفاع الشرقي (2014) والمنامة (2017).

وكان الخالدية الطرف الأفضل طيلة المباراة، وافتتح التسجيل مطلعها عن طريق حميدان، وتحديداً في الدقيقة الثالثة، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وانتظر الخالدية الشوط الثاني لهز شباك الحالة، فافتتح التسجيل، عندما مرر العراقي ضرغام إسماعيل كرة متقنة إلى عبد الجبار الذي تابعها بمهارة (73)، وأضاف البديل اليحيائي الهدف الثاني، عندما توغل داخل المنطقة، منفرداً بالحارس عثمان سيدو، قبل أن يتابع الكرة داخل المرمى، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.