ريال بيتيس.. «أول فرحة»

مدريد (أ ف ب)



قاد المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس إلى فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه ليجانيس 2-0، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح الزلزولي التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 74، إثر متابعته تمريرة عرضية للمدافع البديل هيكتور بيليرين، قبل أن يسهم في الهدف الثاني بتسديدة قوية أبعدها الحارس خوان سوريانو، وتهيأت أمام المهاجم البرازيلي «البديل» فيكتور روكي المعار من برشلونة ليتابعها بيمناه من داخل المنطقة (86).

وهو الفوز الأول لريال بيتيس، بعد تعادلين وخسارة، وارتقى إلى المركز التاسع مؤقتاً برصيد خمس نقاط، فيما مني ليجانيس بخسارته الثانية، مقابل فوز واحد وتعادلين، وتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد خمس نقاط.

ويلعب السبت ريال مايوركا مع فياريال، وإسبانيول مع ألافيس، وإشبيلية مع خيتافي، وريال سوسيداد مع ريال مدريد، والأحد سلتا فيجو مع بلد الوليد، وجيرونا مع برشلونة، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا، على أن تختتم الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع أوساسونا.