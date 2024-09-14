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الرياضة

سانت إتيان.. «نهاية الكابوس»!

سانت إتيان.. «نهاية الكابوس»!
14 سبتمبر 2024 08:59

سانت إتيان (أ ف ب)

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حقق سانت إتيان، العائد حديثاً إلى دوري الأضواء، فوزه الأول هذا الموسم، بعد ثلاث هزائم متتالية، عندما تغلب على ضيفه ليل 1-0، وحرمه من اللحاق بباريس سان جيرمان «حامل اللقب» إلى الصدارة ولو مؤقتاً على ملعب «جوفروا جيشار»، في افتتاح المرحلة الرابعة، من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وافتتح سانت إتيان التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة السادسة، عبر مهاجمه ماتيو كافارو الذي استغل كرة عرضية داخل المنطقة، وهيأها لنفسه، وسددها قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى ليل لارسونور.
وضغط ليل كثيراً بحثاً عن التعادل، وصنع الكثير من الفرص، من دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف، فيما كاد سانت إتيان يفعلها أكثر من مرة بالهجمات المرتدة.
ونجح سانت إتيان في تحقيق الأهم بكسبه النقاط الثلاث، وإنقاذ رأس مدربه أوليفييه دالوجليو ولو مؤقتاً، بعدما ألمحت وسائل الإعلام إلى أن الإدارة تبحث عن خليفة له.
وزاد أصحاب الأرض محن ضيوفهم الذين تكبدوا الخسارة الثانية توالياً، وفشلوا في اللحاق بسان جيرمان، حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن، إلى الصدارة.
واستهل ليل الموسم بأفضل طريقة ممكنة وبفوزين بنتيجة واحدة (2-0) على رينس وأنجيه، قبل أن يتذوق طعم الخسارة أمام ضيفه باريس سان جيرمان 1-3.
وكان ليل يُمنّي النفس باستعادة نغمة الانتصارات قبل زيارته سبورتينج البرتغالي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات مرسيليا مع نيس، وأوكسير مع موناكو، وباريس سان جيرمان مع بريست، على أن تختتم الأحد بمباريات رين مع مونبلييه، ونانت مع رينس، وتولوز مع لوهافر، وستراسبورج مع أنجيه، ولنس مع ليون.

 

الدوري الفرنسي
سانت اتيان
ليل
باريس
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