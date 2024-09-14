«الغنام 99» ينقذ «رقبة» النصر!

الرياض (أ ف ب)



حسم التعادل 1-1 قمة النصر وضيفه الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب «مرسول بارك» في الرياض، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجّل الإيفواري فرانك كيسييه (65) هدف الأهلي، ورد عليه سلطان الغنام (99) للنصر.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، في حين بلغ النصر النقطة الخامسة في المركز السادس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وغلب عليه الحذر الدفاعي من الفريقين وعدم المغامرة، وندرت الفرص الخطيرة على كلا المرميين.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة لكلا الفريقين، إذ دفع النصر من البداية بالمدافع الفرنسي محمد ماكسيمان ليشارك للمرة الأولى، فيما أشرك الأهلي الوافد الجديد المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني.

واستمر الوضع في الشوط الثاني على حاله، حتى الدقيقة 65 التي شهدت هدف الافتتاح بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء لكيسييه، بعد تمريرة من فراس البريكان.

وفي ما كانت المباراة متجهة إلى نهايتها بفوز أهلاوي، أدرك زملاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلاً من الضائع عبر الغنام بتسديدة من زاوية صعبة خادعت السنغالي إدوار ميندي.

وحقق التعاون الفوز على حساب ضيفه الخليج 2-0، بهدفي الجامبي موسى بارو (18) وسلطان مندش (51).

ورفع التعاون رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخليج عند ثلاث نقاط في المركز الـ13.

وفاز ضمك على الأخدود 3-1، بأهداف حسين الزبداني (6 بالخطأ في مرمى فريقه) والكاميروني جورج-كيفن نكودو (12 و28)، بينما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق نوليدج موسونا من زيمبابواي (73).

ورفع ضمك رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، بينما استمر الأخدود في المركز الأخير من دون نقاط.