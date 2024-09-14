«جائزة الشهر» لـ «المدرب الأصغر» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أصبح فابيان هوتسلر، المولود في أميركا، أصغر مدرب يحصد جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما قاد فريقه برايتون إلى نتائج جيدة في الشهر الماضي.

وتولى هوتسلر تدريب برايتون في يونيو الماضي، وهو أصغر مدرب دائم على الإطلاق في الدوري.

وقفز برايتون للمركز الثاني في أغسطس، عقب تحقيق انتصارين وتعادل، في أول ثلاث مباريات من الدوري.

واستهل برايتون حملته في الدوري الإنجليزي، بانتصارين على إيفرتون ومانشستر يونايتد، وتعادل مع أرسنال 1-1 قبل فترة التوقف الدولي، ويلتقي برايتون مع إبسويتش السبت.

وولد هوتسلر في ولاية تكساس الأميركية، قبل أن ينتقل إلى أوروبا، وهو يبلغ عامين.

وتولى هوتسلر تدريب برايتون، خلفاً لدي تشيربي، ويمتد تعاقده حتى 2027، وأشرف هوتسلر على تدريب برايتون، قادماً من سانت باولي الألماني، وكان ثاني أصغر مدرب في ألمانيا، عندما قام سانت باولي بتعيينه في عام 2022، حيث كان يبلغ وقتها 29 عاماً و11 شهراً.