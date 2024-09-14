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الرياضة

أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات

أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
14 سبتمبر 2024 10:05

 
طوكيو (رويترز)

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أعلنت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا انفصالها عن المدرب فيم فيسيت، بعد أربع سنوات من العمل معاً على مدى فترتين.
وفازت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً باثنين من ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى تحت قيادة المدرب البلجيكي، لكنها تحتل حالياً المركز 75 في التصنيف العالمي، بعد عودتها إلى المنافسات، قبل تسعة أشهر، بعد عطلة أمومة طويلة.
وكتبت أوساكا (26 عاماً) في منشور على تطبيق إنستجرام «أربع سنوات ولقبان كبيران والكثير من الذكريات، شكراً فيم لكونك مدرباً رائعاً وشخصاً أروع، أتمنى لك كل التوفيق».
من بين البطولات 16 التي شاركت فيها أوساكا هذا الموسم، وصلت إلى دور الثمانية في اثنتين فحسب هما الدوحة وهيرتوجنبوش، ولم تنجح اللاعبة اليابانية أيضاً في تجاوز الدور الثاني في أي من البطولات الأربع الكبرى.

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نعومي أوساكا
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