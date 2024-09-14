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الرياضة

غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند

غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
14 سبتمبر 2024 10:12

 
برلين (د ب أ)

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ذكر مكتب النيابة العامة في مدينة دورتموند، أنه تم توقيع غرامة على الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند، في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
وذكر المكتب أنه تم توقيع غرامة على الشاب البالغ 21 عاماً قدرها 1050 يورو «1164 دولار» بسبب الواقعة التي حدثت في 30 يونيو الماضي.
وتم رصد الرجل القادم من مدينة أوسنابروك يتسلق العوارض الخشبية أسفل السقف خلال المباراة.
ووضعته الشرطة تحت المراقبة حتى نهاية المباراة، عندما قامت قوة خاصة بإخراجه والقبض عليه.
وأعلنت الشرطة في اليوم التالي للواقعة، أن الرجل أراد التقاط بعض الصور من مكان استثنائي.
وأشارت وسائل الإعلام لوجود خرق أمني كبير، خاصة أنه كان مقنعاً ويحمل حقيبة ظهر، ولكن الشرطة أكدت أن الشنطة كانت تحتوي على معدات الكاميرا.

ألمانيا
دورتموند
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الدنمارك
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