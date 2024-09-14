بطولة الإمارات لمصارعة الناشئين في أبوظبي 21 سبتمبر



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة بطولة الإمارات للناشئين في أبوظبي 21 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار استراتيجية تطوير اللعبة في الدولة، ودعم الناشئين والموهوبين من الشباب الإماراتي والمقيمين.

وتستهدف البطولة الفئة العمرية ما بين 13 و14 سنة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين في عمر 12 عاماً بشروط معينة، حيث يتوقع أن تشهد البطولة منافسات حماسية بين اللاعبين من الأندية على مستوى الدولة، ومن مختلف الجنسيات، وتسمح لوائح البطولة بمشاركة أربعة لاعبين حداً أقصى لكل نادٍ في كل وزن.

وأعلن الاتحاد أن البطولة تقام وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، ويتنافس اللاعبون بنظام الفردي على بساطين، إذ تتراوح الأوزان المشاركة من 34 كجم إلى 85 كجم، وتُخَصَّص جوائز نقدية للفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 3000 درهم، والثاني على 2000 درهم، والثالث على 1000 درهم.

وأشار الاتحاد إلى أن التسجيل للبطولة بدأ 16 أغسطس الماضي من خلال الأندية، ويستمر إلى 16 سبتمبر، كما تقام فعاليات البطولة في صالة اتحاد للجودو.

ومن المقرر أن يُجرى الكشف الطبي وميزان اللاعبين في 20 سبتمبر، على أن تبدأ المنافسات في اليوم التالي.

وقال الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة: «تأتي البطولة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز المصارعة في الدولة، وزيادة الوعي بأهميتها وفوائدها الصحية والاجتماعية، باعتبار أنها أساس لجميع الرياضات القتالية، وتؤدي دوراً كبيراً في تعزيز اللياقة البدنية والانضباط الذاتي، ومن خلال البطولات نسعى لنشر هذه الفوائد بين الناشئين، وتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضة على مستوى الدولة».

وأضاف «تمثل البطولة خطوة مهمة نحو نشر قيم المطارحة التراثية في المجتمع، والتي تعد جزءاً مهماً من تراث الدولة، والمطارحة تعكس قيم الشجاعة والانضباط والفخر، وهي رياضة تمارس منذ القدم، وتسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية».

وقال: «ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف، ونسعى لأن تكون الإمارات وجهة رائدة في رياضة المصارعة على المستويين الإقليمي والدولي».

وكشف الاتحاد عن استعداده لإطلاق استراتيجية جديدة قريباً تتضمن خططاً لتطوير البنية التحتية لرياضة المصارعة، وتوسيع قاعدة الممارسين، من خلال تنظيم بطولات محلية ودولية، وإقامة ورش تدريبية تستقطب أفضل الخبراء في هذا المجال.