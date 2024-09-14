الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس الإمارات العالمي للخيول العربية تدعم بطولة روسيا الوطنية

كأس الإمارات العالمي للخيول العربية تدعم بطولة روسيا الوطنية
14 سبتمبر 2024 11:15

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
"براكة".. نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة


أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الإمارات لجمال الخيل العربية، دعمها الفني لبطولة روسيا الوطنية لجمال الخيل العربية التي تنطلق الأحد.
وتأتي شراكة كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في البطولة، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الخيل العربية في مختلف قارات العالم، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ويمثل هذا الدعم جزءاً من جهود الجمعية، لتوسيع نطاق دعمها لملاك ومربي الخيل في قارات العالم المختلفة، حيث تقام هذه البطولة بمشاركة فريق فني إماراتي، وطاقم تحكيم خليجي بالكامل، يشمل حكام التقييم وحكام الساحة وأعضاء اللجان الانضباطية.
ويشمل الدعم الفني تقديم الخدمات والخبرات التي تسهم في رفع مستوى البطولة وتعزيز تجربة المشاركين.
ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين الدول المهتمة بجمال الخيل العربية، وتجسيداً لرؤية كأس الإمارات، في دعم وتنمية هذا التراث العريق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويتألف كأس الإمارات العالمي من بطولات عدة، هدفها تشجيع مربي وملاك الخيل العربية حول العالم، وإبراز دور الإمارات في الاهتمام بالخيول العربية، والحفاظ على مكانتها الدولية الرائدة.

الإمارات
جمال الخيل العربية
جمعية الإمارات للخيول العربية
روسيا
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
آثار سيارت ودراجات في مجرى بحيرة كورونيا
الترفيه
احترار المناخ يحوّل بحيرات في اليونان إلى أرض جافة
اليوم 17:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©