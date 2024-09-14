برشلونة يعتمد على «ابن جيرونا» في «الديربي»!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي جيرونا وبرشلونة يوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء بين فريقين يمران حالياً بفترة نسق أداء تصاعدي، ووسط الكثير من التطلعات، لما سيكون عليه الحال في «ديربي كتالونيا» الذي شهد الموسم الماضي «مفاجأة مدوية» بتفوق جيرونا مرتين، وبالنتيجة الكبيرة ذاتها 4-2.

وبسبب القرب بين المدينتين داخل إقليم كتالونيا، فإن العديد من اللاعبين ارتدوا قميص الفريقين، ولعل ما لا يعرفه الجميع، أن باو كوبارسي، النجم الصاعد بقوة، هو في الحقيقة ابن مدينة جيرونا، وبدأ مسيرته في صفوف ذلك الفريق الطموح.

وأصبح كوبارسي لاعباً أساسياً ي دفاع برشلونة، رغم أنه لا يزال يبلغ 17 عاماً فقط، وبدأ في أكاديمية جيرونا، قبل الانضمام إلى أكاديمية «لا ماسيا» عام 2018، وأكمل طريق الصعود، حيث يتألق، وتُوج الصيف الماضي بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية، رفقة المنتخب الإسباني.

لاعبون آخرون يظهرون في المواجهة مثلوا الفريقين، منهم أوريول روميو الذي بدأ مسيرته في برشلونة، ثم لعب في جيرونا قبل موسمين، قبل اللعب مع برشلونة مجدداً الموسم الماضي، ويعود إلى جيرونا هذا الموسم على سبيل الإعارة.

كما عاد إيريك جارسيا إلى برشلونة، بعد مساعدة جيرونا على التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب هناك على سبيل الإعارة، وحالياً حصل على ثقة المدرب هانزي فليك للاستمرار مع «البلوجرانا».

بابلو توري، هو لاعب آخر كان معاراً إلى جيرونا الموسم الماضي، قبل العودة إلى برشلونة هذا الموسم، فيما سار باو فيكتور بالاتجاه المعاكس، بعدما كان معاراً من جيرونا إلى رديف برشلونة الموسم الماضي، ثم تعاقد معه برشلونة، وضمه للفريق الأول.

أبيل رويز، هداف جيرونا هذا الموسم، بدأ مسيرته في برشلونة، قبل الانضمام إلى براجا البرتغالي في عام 2020، وهناك سجل 38 هدفاً، ليضمه جيرونا هذا الموسم، وكان هداف منتخب إسبانيا في الألعاب الأولمبية الأخيرة.