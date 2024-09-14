الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يعتمد على «ابن جيرونا» في «الديربي»!

برشلونة يعتمد على «ابن جيرونا» في «الديربي»!
14 سبتمبر 2024 11:32

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بعد «البداية النارية».. هالاند يُهدّد «معجزة» ميسي!
نجم ريال مدريد مستاء من فينيسيوس!


يلتقي جيرونا وبرشلونة يوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء بين فريقين يمران حالياً بفترة نسق أداء تصاعدي، ووسط الكثير من التطلعات، لما سيكون عليه الحال في «ديربي كتالونيا» الذي شهد الموسم الماضي «مفاجأة مدوية» بتفوق جيرونا مرتين، وبالنتيجة الكبيرة ذاتها 4-2.
وبسبب القرب بين المدينتين داخل إقليم كتالونيا، فإن العديد من اللاعبين ارتدوا قميص الفريقين، ولعل ما لا يعرفه الجميع، أن باو كوبارسي، النجم الصاعد بقوة، هو في الحقيقة ابن مدينة جيرونا، وبدأ مسيرته في صفوف ذلك الفريق الطموح.
وأصبح كوبارسي لاعباً أساسياً ي دفاع برشلونة، رغم أنه لا يزال يبلغ 17 عاماً فقط، وبدأ في أكاديمية جيرونا، قبل الانضمام إلى أكاديمية «لا ماسيا» عام 2018، وأكمل طريق الصعود، حيث يتألق، وتُوج الصيف الماضي بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية، رفقة المنتخب الإسباني.
لاعبون آخرون يظهرون في المواجهة مثلوا الفريقين، منهم أوريول روميو الذي بدأ مسيرته في برشلونة، ثم لعب في جيرونا قبل موسمين، قبل اللعب مع برشلونة مجدداً الموسم الماضي، ويعود إلى جيرونا هذا الموسم على سبيل الإعارة.
كما عاد إيريك جارسيا إلى برشلونة، بعد مساعدة جيرونا على التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب هناك على سبيل الإعارة، وحالياً حصل على ثقة المدرب هانزي فليك للاستمرار مع «البلوجرانا».
بابلو توري، هو لاعب آخر كان معاراً إلى جيرونا الموسم الماضي، قبل العودة إلى برشلونة هذا الموسم، فيما سار باو فيكتور بالاتجاه المعاكس، بعدما كان معاراً من جيرونا إلى رديف برشلونة الموسم الماضي، ثم تعاقد معه برشلونة، وضمه للفريق الأول.
أبيل رويز، هداف جيرونا هذا الموسم، بدأ مسيرته في برشلونة، قبل الانضمام إلى براجا البرتغالي في عام 2020، وهناك سجل 38 هدفاً، ليضمه جيرونا هذا الموسم، وكان هداف منتخب إسبانيا في الألعاب الأولمبية الأخيرة.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
جيرونا
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
آثار سيارت ودراجات في مجرى بحيرة كورونيا
الترفيه
احترار المناخ يحوّل بحيرات في اليونان إلى أرض جافة
اليوم 17:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©