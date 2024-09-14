شباب الأهلي يستعد لـ «الآسيوية» على «الرمال»



مراد المصري (أبوظبي)



خاض شباب الأهلي تدريباً بأسلوب مختلف على رمال شاطئ الممزر في دبي، استعداداً للقاء الحسين إربد يوم الأربعاء المقبل، على استاد راشد، في مستهل مشواره بـ «دوري أبطال آسيا 2».

وانضم إلى التدريبات اللاعبون الدوليون، الذين شاركوا مع منتخبنا الوطني الأول، وأبرزهم يحيى الغساني، وحارب عبدالله سهيل، فضلاً عن الدوليين من الأجانب، ومنهم الإيراني سردار أزمون، كما تم قيده مواطنه سعيد عزت الله في قائمة البطولات الخارجية، ليكون متاحاً للمنافسات الآسيوية.

ويتطلع الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، إلى رفع الجاهزية المعنوية، والتركيز الذهني للاعبين، إلى جانب كسب جرعة لياقة بدنية، في التدريبات على الرمال، لإدراكه بأن الفريق مقبل على جدول مضغوط بالمباريات المحلية والخارجية، خلال الفترة المقبلة، ويحتاج فيها إلى توفر جميع العناصر المتاحة للقيام بـ «المداورة» لكل لقاء.

وحقق «الفرسان» الفوز على آخر منافس أردني في البطولات الآسيوية، عندما تفوق على الوحدات بثلاثية في أغسطس من العام الماضي، ضمن تصفيات الصعود إلى دوري أبطال آسيا، وعلى الملعب نفسه، استاد راشد، إلا أنه يدرك أن المهمة ستكون صعبة أمام الحسين إربد، الفريق الذي قام بتعاقدات عديدة على صعيد الأجانب والمواطنين، آخرها ضم المدافع أنس بني ياسين صاحب الخبرات المتراكمة.

وواصل الحسين نسقه التصاعدي هذا الموسم، بعدما تُوج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الماضي.

وخاض الحسين تدريباً بصفوف متكملة، قبل السفر والوصول إلى دبي، حيث يكمل تحضيراته على أرض الدولة للقاء شباب الأهلي.