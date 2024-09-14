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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يتطلع إلى «الحسم المبكر» لمونديال «الفورمولا-2»

«أبوظبي للزوارق» يتطلع إلى «الحسم المبكر» لمونديال «الفورمولا-2»
14 سبتمبر 2024 12:18

 
بيسو (الاتحاد)

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يشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة، في الجولة الخامسة لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، التي تستضيفها البرتغال في مدينة بيسو بمشاركة 20 زورقاً، حيث يخوض، الأحد، «السباق الرئيس»، عبر المتسابقين راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36».
وتعد الجولة الخامسة محطة مهمة، وربما حاسمة، وتخوضها الفرق المتنافسة على اللقب بحسابات دقيقة، قبل التوجه إلى الجولة السادسة والختامية التي تقام الأسبوع المقبل في البرتغال أيضاً، وتستضيفها في مدينة فيلا فيلها.
ويتصدر راشد القمزي الترتيب العام برصيد 52 نقطة، وهو حامل اللقب والمُتوج به في 4 نسخ سابقة، ومن بعده السويدية ماتيلدا وايبرج «44 نقطة»، والليتواني إدجراس ريابكو «43 نقطة»، ورابعاً منصور المنصوري «31 نقطة».
ويسعى راشد القمزي لحصد نتيجة إيجابية، تدعم الصدارة التي استعادها بفوزه بلقب النسخة الرابعة التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، وتعزز حظوظه في إحراز اللقب، فيما يأمل منصور المنصوري في نتيجة تدعم التقدم الذي حققه في الجولة الرابعة، بحصوله على الترتيب الثاني، لينتقل إلى المركز الرابع في الترتيب العام، من أجل الدخول ضمن الثلاثة الأوائل.
وبدأت فعاليات الجولة بالتسجيل الرسمي، والفحص الفني للزوارق والتجارب الحرة، والانتقال في اليوم التالي إلى سباق الزمن لتحديد ترتيب الزوارق في انطلاقة «السباق الرئيس».
من جانبه، أكد راشد القمزي، أن الجولة الخامسة لها أهمية كبيرة في سباق التتويج باللقب، نسبة لتقارب فارق النقاط بين أصحاب المراكز الأولى، ما يتطلب التركيز والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط في هذه الجولة للحفاظ على الصدارة، ولتسهيل المهمة في جولة الختام.
وتوقع راشد القمزي أن تشهد الجولة منافسة شرسة من زوارق الصدارة، لذا يجب التعامل بواقعية مع مجريات السباق، من دون الدخول في أي مغامرة غير محسوبة، مشيراً إلى أن فريق أبوظبي لديه خبرة كبيرة ومهارة عالية في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة في مسار البطولة، ونجح في تجاوزها في العديد من النسخ السابقة، وآمل أن أوفق في الفوز بلقبي الجولتين الخامسة والسادسة لحسم البطولة، وحصد اللقب الخامس.

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
البرتغال
راشد القمزي
منصور المنصوري
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