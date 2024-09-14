الوصل يبحث عن «الحلم القاري» بعد «الثنائية المحلية»

معتز الشامي (أبوظبي)



يؤدي الوصل تدريبه الأساسي، الأحد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام باختاكور الأوزبكي، يوم الثلاثاء، في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ويشارك بها بصفته حاملاً للقب دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، ويغادر الفريق إلى طشقند على متن «طائرة خاصة».

ويعود «الإمبراطور» إلى «المحفل القاري»، بعد غياب 5 سنوات، منذ آخر ظهور له عام 2019، ولم يترك «الأصفر» بصمة قوية، في 3 مشاركات سابقة في «الأبطال»، ويسعى لتأكيد جدارته في «الظهور الرابع» هذا الموسم، بعدما استعد الفريق جيداً للمحفل القاري، وأبرم العديد من الصفقات التي مكنته من التفوق، سواء الموسم الماضي، أو خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي.

ولا يزال الوصل يطارد «الحلم الآسيوي» الذي تبحث عنه جماهيره بالمنافسة على لقب قاري، وترك بصمة قوية في المنافسات القارية، حيث استعد الفريق بودية قوية أمام الرفاع البحريني، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويحاول «كتيبة الأصفر» استعادة الثقة، عبر اللعب أمام المنافس الأوزبكي بدوافع الفوز، وهو ما شدد عليه المدرب ميلوش، خاصة أن الفريق لم يقنع في بداية الموسم، بعد ظهور غير مرضٍ لجماهيره، وكان الوصل قد أنهى الموسم الماضي بطلاً لـ «الثنائية المحلية»، دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويطمح إلى المنافسة على 5 ألقاب خلال الموسم الجاري، وهي «دوري أدنوك للمحترفين»، و«كأس مصرف أبوظبي»، و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، و«كأس السوبر الإماراتي» و«دوري أبطال آسيا للنخبة».

يستعد الوصل للظهور الرابع في تاريخه بدوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ «نسخة 2019»، والتي ودع فيها «الإمبراطور» من دور المجموعات.

وعزز الوصل صفوفه بـ 4 صفقات قوية، يتصدرهم سرديان ميجايلوفيتش لاعب وسط النجم الأحمر الصربي، وتاكاشي أوتشينو الظهير الأيمن لفورتونا دوسلدورف، وطحنون الزعابي لاعب وسط الوحدة، وماجد سرور لاعب الشارقة.