الحمرية بطل «درع التفوق» لصيف الشارقة



الشارقة (الاتحاد)



فاز نادي الحمرية بجائزة «درع التفوق العام» لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، في الحفل الختامي للبرنامج الصيفي، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي، في حضور عيسى هلال رئيس المجلس، وأحمد الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة الحمرية، وسلطان الشامسي، أمين السر العام، والمهندس علي المهيري، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية.

وهنأ الكتبي نادي الحمرية، على تتويجه بدرع التفوق العام، مؤكداً أن ذلك يؤكد روح الفريق الواحد التي تميز العمل داخل النادي في مجالاته كافة، موجهاً شكره كذلك لمجلس الشارقة الرياضي على ما يقدمه لأندية «الإمارة الباسمة» من تنافس في الأنشطة كافة.