جوردان و«ثنائي» الوصل ينضمون إلى سلة الوحدة

علي معالي (أبوظبي)



نجح الوحدة في استعادة الأميركي جوردان لاعب السلة الأميركي، ليكون ضمن صفوف «العنابي» في الموسم الجديد، بعد إنهاء اللاعب تعاقده مع الوحدة السعودي الذي ألغى اللعبة بالنادي، ولعب جوردان مع الوحدة في الموسم الماضي، وهو من العناصر الجيدة بالفريق، لينضم بذلك إلى زميله الأميركي الآخر كريستون لامار، ويصبح «الثنائي» مع الوحدة في بطولته الدولية التي تنطلق 19 سبتمبر الجاري، على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، إضافة إلى المشاركة في بطولة الأندية العربية بالإسكندرية في أول أكتوبر المقبل.

ونجح الوحدة في الاستعانة بخدمات «ثنائي» الوصل راشد أيمن، وخليفة إبراهيم للمشاركة مع الفريق في البطولتين الدولية والعربية.

وأكد السوري نضال بكري مدرب الوحدة، أن وجود جوردان وثنائي الوصل، إضافة مهمة لـ «العنابي» في البطولتين، خاصة أن الفريق عائد إلى أجواء المنافسات العربية، بعد غياب سنوات طويلة، إضافة إلى أن البطولة الدولية التي تقام من 19 إلى 25 سبتمبر تشهد مشاركة أندية عربية قوية.

وأضاف: البداية من دولية الوحدة التي تقام تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي فرصة جيدة لزيادة خبرات لاعبينا، وأفضل إعداد للبطولة العربية، ومن بعدها المنافسات المحلية التي تنطلق بالدوري العام 10 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، وقع الوحدة ضمن المجموعة الأولى لبطولته الدولية مع الحكمة اللبناني، والبشاير العُماني والفتح الرباطي المغربي، في حين وقع منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الكويت الكويتي، والكرخ العراقي والاتحاد السكندري المصري، ويبدأ الوحدة مشواره بلقاء الفتح 19 سبتمبر في الافتتاح، وتسبقه مباراة الكرخ والكويت، وفي اليوم نفسه، يلتقي الحكمة مع البشاير، ومنتخبنا مع الاتحاد السكندري.