جيراسي سعيد بالظهور الأول مع دورتموند



دورتموند (د ب أ)



أعرب الغيني سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن سعادته بخوض مباراته الأولى مع الفريق أمام هايدنهايم، ولكنه مازال يرى أن هناك مجالاً للتطور.

وقال جيراسي، عقب الفوز 4-2 في مباراة الدوري الألماني «البوندسليجا»: لم أصل لكامل جاهزيتي بعد، لهذا أحتاج للعب المزيد من المباريات».

وغاب جيراسي الذي انضم لدورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن أول مباراتين في الدوري بسبب إصابة في الركبة.

وقال: «في البداية أحتاج لتذكر الأساسيات، ثلاثة أشهر من دون خوض أي مباراة هي فترة طويلة».

ولم يسجل جيراسي أي أهداف أمام هايدنهايم، ولكنه تلقى الإشادة من التركي نوري شاهين، مدرب الفريق، الذي وصفه بأنه «لاعب كرة قدم رائع».

وأضاف سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند: «قدم لنا الكثير: حضوره، عدد المرات التي تعرض فيها للأخطاء، ولعب بشكل جيد». الشيء المفقود الآن هو الأهداف، في الموسم الماضي، سجل جيراسي 28 هدفاً في 28 مباراة مع شتوتجارت.

وقال كييل: «لم يلعب مباريات ودية في فترة إعداد ما قبل الموسم، دخل مباشرة لمرحلة التعافي، لن يحتاج لوقت طويل حتى يسجل».