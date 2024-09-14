العين يعتمد «السلاح اللاتيني» في «صراع النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)

عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً مهماً مع أعضاء فريق العين، ونقل للجميع تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بخطط سموه الاستراتيجية، والتي ظلت تقود الفريق إلى مواكبة علامات التميز، وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح قارياً، وجاء ذلك قبل انطلاقة الحصة التدريبية مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالتزام لاعبي الفريق، وإظهار الرغبة القوية في تحقيق أهداف النادي على كافة الصعد محلياً وخارجياً، مؤكداً ثقته بقدرات الجميع على الاستمرارية في تحقيق المكتسبات التي ظلت مرتبطة باسم العين، وأسهمت في رسم فرحة وطن، وأسعدت «الأمة العيناوية»، موضحاً في الوقت ذاته أن مواجهة الغد تمثل الانطلاقة الحقيقية للفريق في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه القاري، متمنياً لهم التوفيق في حصد نتيجة إيجابية.

من ناحية أخرى، يؤدي العين تدريبه الأخير على ملعبه، مساء اليوم، قبل اللقاء المرتقب، أمام السد القطري، على استاد هزاع بن زايد، في الساعة الثامنة مساء يوم غدا الأحد، في مستهل مشواره «الزعيم» ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يخوضها بصفته حامل لقب النسخة الماضية، من دوري «الأبطال».

ويتسلح «الزعيم» بطموحات جماهيره، وبقدرات لاعبيه، لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالمنافسة بقوة على اللقب، أملاً في التتويج الثالث في تاريخه، والثاني على التوالي.

وأصبح الفريق في قمة الجاهزية لانطلاق المنافسات القارية، بعدما اعتمد على سلاح «المدرسة اللاتينية» في إبرام صفقات «العيار الثقيل»، لتدعيم الصفوف، وتوفير عناصر قادرة على صناعة الفارق، وتقديم أفضل مستوى داخل الملعب، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاركين بالبطولة من الأجانب إلى 10 لاعبين في قائمة المباراة، و7 لاعبين داخل الملعب، بحسب اللوائح المحلية، لكل اتحاد وطني.

ووفرت شركة الكرة كل عناصر النجاح لـ«كتيبة البنفسج» وللجهاز الفني، بقيادة هيرنان كريسبو، الذي طلب لاعبين متميزين في كل المراكز، وهو ما حدث بالفعل حتى الآن في «الميركاتو الصيفي» الحالي، كما أعلنت جماهير «الأمة العيناوية»، الدعم للفريق في المحفل القاري، مع ركلة البداية، بحثاً عن استمرار نغمة الفوز، بعدما قدم «الزعيم» نفسه أقوى فرق القارة في النسخة الماضية، وعليه تكرار إثبات ذلك في «ضربة البداية» أمام السد في صدام «الأبطال»، حيث سبق للسد أيضاً التتويج بلقب البطولة عام 2011.

وتنتظر العين تحديات كبيرة، خلال الموسم الجاري، بالمنافسة على 6 بطولات، على المستوى العالمي والآسيوي والمحلي، تتمثل في كأس القارات، ومونديال الأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

واستعداداً للمنافسات المتتالية على 6 جبهات في موسم مزدحم، عزز «الزعيم» صفوفه بعدد من أبرز اللاعبين في مختلف المراكز، من أجل القدرة على الاستمرارية بالموسم المُدجج بالبطولات، حيث أبرم العين 6 صفقات خلال «الميركاتو الصيفي»، أحدثها منذ أيام، بالتعاقد مع الأرجنتيني فيليبي سالوموني الظهير الأيسر لجوراني الباراجواياني، وقبله ماتياس سيجوفيا، لاعب بوتافوجو البرازيلي، وماتيو سنابريا، الجناح الأيسر للانوس الأرجنتيني، وخالد بطي، لاعب وسط الوحدة، وسيكو بابا جاساما، لاعب وسط البطائح، وفابيو كاردوسو، قلب دفاع بورتو البرتغالي.

كما يتسلح «الزعيم» بعناصر الخبرة والخطورة في تشكيلته، متمثلة في «ثلاثي الخطر»، لابا، وسفيان، وكاكو، بالإضافة إلى إيريك بالجبهة اليسرى، وبندر الأحبابي بالجبهة اليمنى، وقلبي الدفاع كوامي وكاردوسو صاحب الخبرة، وخلفهم خالد عيسى حارس العرين.