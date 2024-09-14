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الرياضة

ريال مدريد يكافح «التلوث السمعي»!

ريال مدريد يكافح «التلوث السمعي»!
14 سبتمبر 2024 14:46

 
مدريد (أ ف ب)

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قرّر نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم «إعادة جدولة مؤقتة» لجميع الحفلات المقبلة على ملعبه سانتياجو برنابيو، امتثالاً لتوجيهات البلدية، في إطار مكافحتها للتلوث السمعي، وفقاً لما أعلنه في بيان له.
وبدأ الملعب باستضافة الحفلات الموسيقية مجدداً هذا العام، بما في ذلك حفلات تايلور سويفت وكارول جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة استمرت أعواماً عدة، وتضمنت تركيب سقف وميدان قابل للسحب.
لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن مكبرات الصوت الجديدة القوية فيه لا تتوافق مع لوائح بلدية مدريد.
وقال النادي في بيانه: «يعلن ريال مدريد أنه قرر إعادة جدولة الأحداث والحفلات في سانتياغو برنابيو مؤقتاً
وأضاف، «يُعتبر هذا القرار جزءاً من سلسلة إجراءات اتخذها النادي، لضمان الاحترام الصارم للوائح البلدية المعمول بها خلال الحفلات الموسيقية».
وكان مقررا أن يؤدي الفنان الإسبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما في الملعب في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، ولولا إنديجو في مارس 2025، غير أن نادي العاصمة أشار إلى أن المواعيد الجديدة سيُعلن عنها قريباً.
وأُلغي بشكل نهائي الحفل الموسيقي الذي كان مقرراً في 12 أكتوبر بمشاركة العديد من الأسماء الكبيرة في موسيقى البوب الكورية مثل «بوي نكست دور»، و«إنهايبين».
ووفقاً لقناة «تي في ايه» الإسبانية، بيعت 240 ألف تذكرة في المجمل لجميع هذه الحفلات.

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