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الرياضة

راسل الأسرع في «التجارب الأخيرة» بـ «جائزة أذربيجان»

راسل الأسرع في «التجارب الأخيرة» بـ «جائزة أذربيجان»
14 سبتمبر 2024 14:59

 
باكو (رويترز)

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وضع جورج راسل فريق مرسيدس في صدارة الترتيب في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات.
وسجل السائق البريطاني أفضل زمن وهو دقيقة و42:514 ثانية، في حلبة مدينة باكو، بينما كان سائق فيراري شارل لوكلير أبطأ منه بفارق 0.013 ثانية.
وتحرك لوكلير من مركز أول المنطلقين في باكو، خلال المواسم الثلاثة الماضية، وكان الأسرع في التجارب الثانية أمس الجمعة.
واحتل لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقي مكلارين المركزين الثالث والرابع، متفوقين على سائق رد بول متصدر البطولة ماكس فرستابن الذي يتقدم بفارق 62 نقطة على نوريس في الترتيب العام قبل ثماني جولات على نهاية الموسم.
كان فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأولى أمس، مما يعني أن ثلاثة فرق مختلفة تصدرت التجارب الحرة الثلاث في باكو قبل التجارب التأهيلية الرسمية اليوم.
وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز السادس، وسيرجيو بيريز سائق رد بول في المركز السابع في يوم لم تكن سماؤه صافية، وشهد سقوط بعض الأمطار.
واحتل سائقا وليامز أليكس ألبون، والأرجنتيني الشاب فرانكو كولابينتو المركزين الثامن والتاسع، وأكمل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المراكز العشرة الأولى.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
باكو
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