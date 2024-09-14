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الرياضة

منتخب الرجال يكسب جزر الأنتيل في «أولمبياد الشطرنج»

منتخب الرجال يكسب جزر الأنتيل في «أولمبياد الشطرنج»
14 سبتمبر 2024 15:25

 
بودابست (وام)

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حقق منتخب الرجال، فوزه الثاني في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وتغلب على جزر الأنتيل 3-1، ضمن الجولة الثالثة من الأولمبياد الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست حالياً.
وجاء فوز منتخبنا بهذه المباراة، بعدما تغلب عمران الحوسني على فان بيملين، وإبراهيم سلطان على برجيسترا ويليام، وتعادل عمار السدراني مع روريك كابيلا، وأحمد فريد مع فان روريك، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط، بعد الجولة الثالثة، ويلتقي في مباراته المقبلة مع منتخب مولدوفا في الجولة الرابعة.
وفي منافسات السيدات، خسر منتخبنا أمام نظيره البرازيلي 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، حيث فازت عنود عيسى «13 عاماً» على ايزابيلا تاماروزي، وتعادلت وافية المعمري مع كاثي جولرت، في حين خسرت روضة السركال ومريم عيسى مباراتيهما.
ويلتقي منتخبنا في مباراته المقبلة مع نظيره الناميبي في الجولة الرابعة.

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