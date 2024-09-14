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الرياضة

أرتيتا: أرسنال يواجه توتنهام بـ «بطاقة هائلة» و«اعتقاد راسخ»!

أرتيتا: أرسنال يواجه توتنهام بـ «بطاقة هائلة» و«اعتقاد راسخ»!
14 سبتمبر 2024 17:24

 
لندن (د ب أ)

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قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني الإسباني لأرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه سيدخل مباراة «ديربي شمال لندن» أمام توتنهام الأحد، بطاقة هائلة واعتقاد راسخ بأنه سيتغلب على منافسه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن أرسنال سيستهل أسبوعاً صعباً، بحثاً عن الفوز بالألقاب، بمواجهة مضيفه توتنهام، ثم سيواجه فريق أتالانتا في مستهل حملته بدوري أبطال أوروبا، ثم يلتقي بعدها بمانشستر سيتي يوم 22 من الشهر الجاري، ولكن أرسنال سيواجه مضيفه توتنهام من دون نجميه ديكلان رايس، الموقوف بعدما حصل على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع برايتون، وميكيل ميرينو المصاب في الكتف.
ويتوقع أن يغيب مارتين أوديجارد لفترة، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل في أثناء خوضه مباراة دولية مع المنتخب النرويجي.
ولم يتحدث أرتيتا حتى الآن عن مدة غياب أوديجارد، هذا سيجعل المدرب الإسباني يجري تعديلات في تشكيل الفريق قبل المباراة التي اعترف أنها ستضع الأساس لفترة حاسمة بالفعل لمسيرة أرسنال هذا الموسم.
وقال أرتيتا: «هذه المباراة ستحدد مسارنا في العديد من اللحظات هذا الموسم، عندما تلعب تلك المباريات الكبيرة، يكون هناك الكثير على المحك».
وأضاف: «إنها مباراة حماسية أيضاً، عندما تكون قادراً على تقديم الأداء المنتظر، وتفوز بمثل تلك المباريات، فهذا يعطيك دافعاً ضخماً، نعرف هذا، ولهذا السبب سنبذل قصارى جهدنا».
وأضاف: «لدينا بعض القيود التي نعرفها جيداً، هناك أشياء معينة لا يمكننا التحكم بها، وما حدث في آخر أسبوعين كان سوء حظ كبير، يجب أن نواجه هذا الأمر، ولكن نتمنى خلال الموسم أن تكون الأمور مختلفة».

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