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الرياضة

الشارقة يغادر إلى طاجيكستان للقاء الاستقلال

الشارقة يغادر إلى طاجيكستان للقاء الاستقلال
14 سبتمبر 2024 17:32

 
علي معالي (أبوظبي)

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يتوجه الشارقة مساء الأحد إلى طاجيكستان لمواجهة الاستقلال، في أولى مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في العاصمة دوشانبي.
وأكمل «الملك» استعداده للمباراة بكل العناصر المتاحة، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وسط أجواء يسودها التفاؤل، ويغيب عن الفريق في المباراة الحارس عادل الحوسني، ولاعب الوسط ماجد راشد للإيقاف.
وتشهد قائمة الفريق وجود البرازيلي الشاب جيليرمي بيرو، والذي انضم وانتظم في تدريبات الشارقة، وهو أحد أهم الأوراق في المباراة، لأنه العنصر الجديد بالفريق، ويملك موهبة كبيرة، وتنتظر الجماهير الملكي من اللاعب إحداث نقلة نوعية في أداء «الملك»، على غرار ما قدمه زميله السابق إيجور كورونادو، مع الاختلاف في العمر بين اللاعبين.
وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الطاجيكي في تحفيز جماهيرها لملء ملعب المباراة، والإعلان كذلك عن أسعار التذاكر، ويواصل الاستقلال استعداده المكثف، أملاً في الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه، ووسط جماهيره.
يدير المباراة طاقم من البحرين، ويضم عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده محمد جعفر سلمان وعبد الله صالح محسن، ومعهم محمد خالد، والسنغافوري سوكبير سينج، والقطري راشد الدوسري مراقباً.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
طاجيكستان
كوزمين
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