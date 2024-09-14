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الرياضة

مانشستر يونايتد يستعيد «الذاكرة»

مانشستر يونايتد يستعيد «الذاكرة»
14 سبتمبر 2024 17:42

 
لندن (د ب أ)

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عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات، بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ضربة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، فشل ساوثهامبتون في تقليص الفارق، أو مبادلة مانشستر يونايتد للهجمات، حتى جاءت الدقيقة 79، والتي شهدت طرد جاك ستيفنز، لاعب الفريق، والتي بسببها كثف مانشستر يونايتد من هجماته، حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، محققاً انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.
في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى. 


 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ساوثهامبتون
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