لوكلير «أول المنطلقين» في «جائزة أذربيجان»

باكو (أ ف ب)



ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير للمرة الرابعة توالياً من المركز الأول في جائزة أذربيجان الكبرى، بعد تصدره التجارب الرسمية في باكو.

ويهدف ابن إمارة موناكو وثالث الترتيب العام للسائقين، إلى إحراز فوزه الثاني توالياً، بعد تتويجه على حلبة مونزا الإيطالية في الجولة السادسة عشرة.

وسجل لوكلير 1:41.365 دقيقة، متقدما بفارق 0.321 ثانية على الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين، فيما حل سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس ثالثاً.

واكتفى بطل العالم في آخر ثلاثة أعوام ومتصدر ترتيب بطولة العالم راهناً، الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز السادس، فيما حلّ زميله المكسيكي سيرخيو بيريز رابعاً، والبريطاني جورج راسل (مرسيدس) خامساً.

ويسعى فيرستابن إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الست الأخيرة، بعدما حقق سبعة في الجولات العشر الأولى.

ويواجه فريق ريد بول الأحد خطر التنازل عن صدارة الصانعين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين أمام ماكلارين، إذ يتفوق بفارق ثماني نقاط فقط على مطارده المباشر، فيما يتفوق فيرستابن على البريطاني لاندو نوريس في بطولة السائقين (62 نقطة).

واكتفى نوريس بالحلول في المركز السابع عشر، بعد خروجه من الفترة الأولى للتجارب الرسمية.

قال بعد نتيجته المخيبة «لا أتوقع كثيراً من المركز السابع عشر، لكن سنضع خطة جيدة لتقديم أفضل ما لدينا».