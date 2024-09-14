«M.O.D» تتربع على قمة «آسيا لمحترفي الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت لليوم الثاني، أجواء المنافسات الحماسية، والنزالات القوية، في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، وتستمر منافساتها حتى الأحد.

وتعتبر بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو إحدى البطولات المهمة التي تندرج ضمن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، المخصصة لفئات الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول في منافساتها عن كل فئة 1400 نقطة تصنيفية، تضاف إلى رصيدهم من المشاركة في البطولات الدولية والقارية المختلفة التي تنظمها الرابطة، بهدف تصدر التصنيف العام المعتمد لديها، وحجز مقعد في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وإمكانية المنافسة على إحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة التي جرى تخصيصها لفئتي الأساتذة والهواة عن فوز أكاديمية M.O.D بالمركز الأول، وحلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، وأكاديمية إنتروبي في المركز الثالث.



وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نجحت بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في ترسيخ مكانتها، واحدة من أقوى البطولات الدولية التي تحظى بأولوية، لدى أفضل اللاعبين على الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى دورها في تطوير وصقل المواهب الرياضية على اختلاف مستوياتها»، لافتاً إلى أنها تجمع بين قوة المنافسة وتوفير الفرص للاحتكاك بنخبة الأبطال.

وأضاف: «تمثل البطولة فرصة ذهبية للاعبين، لتعزيز خبراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، مع إدراكهم التام لأهميتها في تعزيز تصنيفهم الدولي، خصوصاً مع اقتراب نهاية موسم بطولات الرابطة، وقرب انطلاقة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأشاد البطران بالحضور الدولي البارز للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن توافد نحو 500 لاعب ولاعبة من خارج الدولة، يعكس أهمية البطولة، ويترجم رؤية وأهداف الاتحاد في نشر الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة، في تطوير الجوجيتسو على مستوى العالم.



من جانبه، أكد طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن العاصمة أبوظبي، تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من أن تصبح مركزاً لرياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية.

وقال «تعد بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، واحدة من نحو 400 بطولة تنظمها الرابطة سنوياً في 70 دولة و160 مدينة حول العالم، حيث تتنوع بطولاتها بين جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية والوطنية والقارية، وبطولات جراند سلام في كبرى العواصم العالمية، وصولاً إلى أكبر بطولات اتحاد الجوجيتسو على الإطلاق، وهي «بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»، والتي تمنح كل منها نقاطاً تصنيفية تتراوح من 600 إلى 4000 نقطة، وتعتبر بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو من البطولات المهمة للاعبين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأول 1400 نقطة، تضاف إلى تصنيفهم المعتمد لدى الرابطة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير للمشاركة فيها من اللاعبين من مختلف دول العالم».

وأكد تياجو ماركيز المدرب في أكاديمية كوماندو جروب، أن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، تمثل فرصة هائلة للاعبين لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، وقال: «إن مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين من جميع الأعمار والخلفيات فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات والتعلم من لاعبين متميزين، وبالتالي التحضير المثالي لعدد مهم من البطولات القادمة، وإثراء رصيدهم من النقاط التصنيفية، والتألق على الساحة العالمية».

وأضاف «يعد الانخراط في رياضة الجوجيتسو تجربة قيّمة بالنسبة للمشاركين من فئة الهواة، حيث تمثل هذه الرياضة محطة مهمة في حياتهم، تسهم في تعزيز لياقتهم البدنية وتطوير قدراتهم الذهنية، خصوصاً أن ممارسة الجوجيتسو لا تقتصر فقط على تحسين المهارات البدنية، بل تتجاوز ذلك إلى تنمية الثقة بالنفس والانضباط والقدرة على مواجهة التحديات».



وقال الكازاخستاني ميرون تاير أحد الحاضرين في المدرجات: «توجهت إلى أبوظبي من كازاخستان لمؤازرة ابن عمي زاك سيليك الذي يشاركظ في البطولة الرائعة في فئة الهواة وزن 85 كجم، إنني معجب بالمدينة وبالتنظيم المذهل للحدث، والأجواء هنا مليئة بالحماس والندية والمنافسات القوية، وتم الترحيب بنا بحفاوة، ولابد من الإشادة بهذه البطولة المرموقة التي تنظم وفقاً لأرفع المعايير العالمية، وتوفر تجربة متكاملة للرياضيين وأسرهم من جميع أنحاء العالم».

وقدّم اللاعبون واللاعبات لمحات فنية رائعة على البساط، واستمتع الجمهور الحاضر في المدرجات بالأداء المميز لفئة الأساتذة، كما قدّم اللاعبون في فئة الهواة من حملة الحزام الأزرق أداءً قوياً، مؤكدين أنهم يملكون المواهب والمهارات التي تمكنهم من المنافسة على أعلى المستويات.

وأكد اللاعب البرازيلي إيمرسون دا سيلفا لاعب أكاديمية School of Champs في باريس، فرنسا، حزام أسود من فئة الأساتذة 1، والذي حقق ذهبية وزن 56 كجم، أهمية بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في تقديم فرص للتنافس وفقاً لأرفع المعايير والمستويات. وقال: «المشاركة في البطولة منحتني فرصة استثنائية لمواجهة لاعبين عالميين واكتساب تجارب جديدة، وأشعر بأنني استفدت كثيراً على المستويين الفني والذهني، وأتطلع إلى المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة».

وأضاف: «تمثل تجربة المشاركة في منافسات فئة الأساتذة دليلاً ملموساً على أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية، ومواصلة ممارسة الرياضة، بغض النظر عن العمر، وشخصياً لا أعتقد بأن العمر يشكل عائقاً أمام السعي لتحقيق الإنجازات الرياضية، بل يمكن أن يكون دافعاً للاستمرار في العناية بالصحة الجسدية والذهنية، وساعدتني المواظبة على ممارسة رياضة الجوجيتسو في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على مستويات عالية من اللياقة والقوة والمرونة».

وأعرب حارب عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حزام أزرق فئة الهواة، عن سعادته بتحقيق ذهبية وزن 120 كجم، مشيراً إلى أن هذه البطولة تشكل إحدى المحطات البارزة في مسيرته.

وقال: «المنافسة قوية، و سعيد بإضافة 1400 نقطة إلى رصيدي، وهذه النقاط ستكون حافزاً كبيراً لي قبل ختام الموسم واستعدادي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وأضاف: «مع كل نزال خضته اليوم، تجددت لدي روح التحدي والمنافسة، والرغبة في تحقيق الانتصار، وهذا النوع من البطولات ليس مجرد منصة للتنافس، بل هو مصدر إلهام يدفع اللاعبين في مختلف المراحل العمرية إلى تبني رياضة الجوجيتسو، لأنها لا ترتبط بسن معين، بل هي فرصة متاحة للجميع لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والمشاركة في بناء مجتمع رياضي مستدام».



منافسات المحترفين

ويتطلع عشاق الجوجيتسو إلى مشاهدة المزيد من النزالات القوية، لا سيما مع مشاركة عدد من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين في فئة المحترفين، ومن المتوقع أن تشهد منافسات المحترفين، الأحد، مستويات عالية من الأداء، والمزيد من الحماس والتشويق.