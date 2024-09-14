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الرياضة

فياريال إلى «الوصافة» في «الليجا»

فياريال إلى «الوصافة» في «الليجا»
14 سبتمبر 2024 19:16

 
مدريد (د ب أ)

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حقق فياريال فوزاً ثميناً على مضيفه ريال مايوركا 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وأنهى فياريال الشوط الأول متقدماً بهدف سجله لوجان كوستا، بعد مرور 27 دقيقة، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني بهدف ذاتي، سجله راؤول ألبيول مدافع فياريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57 . وأكمل مايوركا اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد توني لاتو في الدقيقة 69 واستغل فياريال النقص العددي ليسجل نجمه آيوزي بيريز هدف الفوز في الدقيقة 94 ليقتنص فريق الغواصات الصفراء ثلاث نقاط ثمينة. ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب مؤقتاً، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند خمس نقاط في المركز العاشر.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ريال مايوركا
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