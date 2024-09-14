ليفركوزن يستعيد «النغمة» بـ«الكاسحة»



برلين (أ ف ب)



استعاد باير ليفركوزن حامل اللقب نغمة الانتصارات، بفوزه الكاسح على مضيفه هوفنهايم 4-1 ضمن المرحلة الثالثة للدوري الألماني لكرة القدم.

وكان «فيركسليف» تعرّض لخسارته الأولى هذا الموسم على يد لايبزج في المرحلة الثانية 2-3، وهي الأولى أيضاً في الدوري منذ 463 يوماً، وتحديداً منذ سقوطه أمام بوخوم 0-3 في مايو 2023.

وسجّل لليفركوزن الفرنسي مارتين تيرييه (17) والنيجيري فيكتور بونيفايس (30 و75) وتيمو فيرتس (71 من ركلة جزاء)، فيما سجّل لهوفنهايم ميرجيم بيريشا (37).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وحصد شتوتجارت وصيف البطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم، بعد انطلاقة متعثرة بتخطيه مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1.

وسجّل لشتوتجارت دينيز أونداف (21) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (58 و61)، في حين سجّل لمونشنجلادباخ الفرنسي ألحسن بليا (27).

واستهل شتوتجارت الموسم بشكل سيئ، فخسر مباراته الأولى أمام فرايبورج 1-3، ثمّ تعادل أمام ماينز 3-3.

وفشل لايبزج في تحقيق فوزه الثالث من ثلاث مباريات، بعد أن اكتفى بالتعادل أمام أونيون برلين من دون أهداف.

وكانت الفرصة سانحة أمام لايبزج لاعتلاء الصدارة بالعلامة الكاملة، لكنه فشل في هزّ شباك فريق العاصمة.

وفي النتائج الأخرى، فاز فرايبورج على بوخوم 2-1.

ويدين فرايبورج بفوزه إلى النمساوي تشوكوبويكي أدامو (58 و61)، بعدما كان الهولندي ميرون بوادو منح بوخوم التقدم (45).

ورفع فرايبورج رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما بقي بوخوم من دون أي فوز وأي نقطة في المركز الأخير.

كما تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورج 2-1.

وتألق المصري عمر مرموش بتسجيله هدفي الفوز لفرانكفورت (30 و82 من ركلة جزاء)، في حين سجّل ريدل باكو هدف فولفسبورج الوحيد (76).