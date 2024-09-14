الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النجمة «سوبر» لبنان

النجمة «سوبر» لبنان
14 سبتمبر 2024 20:10

 
بيروت (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
وفاة الروائي والمفكر اللبناني إلياس خوري
«اليونيفيل» تدعو إلى حل دبلوماسي على طول «الخط الأزرق»


استهل النجمة الموسم الكوري 2024-2025، من حيث أنهى بطولة الدوري اللبناني الموسم الماضي، بالفوز على غريمه الأزلي الأنصار 3-1 على ملعب طرابلس البلدي أمام جمهور غفير، ليتوج «النبيذي» بلقب كأس السوبر لكرة القدم.
وهذا اللقب الثاني توالياً للنجمة في المسابقة الشرفية، والتي تسبق الموسم وتجمع بين بطل الدوري الذي أحرزه «النبيذي» على حساب الأنصار بالتحديد، فيما أحرز «الزعيم الأخضر» لقب الكأس على حساب العهد.
ورفع «النبيذي» عدد ألقابه إلى ثمانية بالتساوي مع العهد، بينما للأنصار ستة ألقاب.
ووجه «النبيذي» إنذاراً قوياً لمنافسيه على لقب الدوري اللبناني، مفاده أنه في جاهزية تامة للحفاظ على لقبه، إذ قدم أداء قوياً فنياً وبدنياً، مقارنة بالأنصار الذي بدا هزيلاً من الناحية الدفاعية، وضعيفاً من الناحية البدنية.
وحسمت النتيجة في الشوط الأول، إذ منح الغاني كولينز أوباري التقدم للنجمة الذي انضم للفريق من الزوراء العراقي، التقدم السريع، عندما استغل خطأ فادحاً في دفاع الأنصار (9).
وعزز الدولي ربيع عطايا التقدم «النبيذي» برأسية خادعة، إثر عرضية أرسلها حسن كوراني (26).
وقلص لاعب الوسط الدولي علي طنيش «سيسي» النتيجة بمتابعة مميزة، لكرة هيأها السنغالي حاج ماليك تال برأسه (31).
وظن السنغالي أنه أدرك التعادل، إلا أن الحكم ألغى هدفه لوجود تسلل على الظهير نصار نصار قبل تمريره العرضية (45+3).
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أرسل كوراني كرة أمامية طويلة، وانطلق الغاني كولينز بسرعة رهيبة ليتلاعب بحارس الأنصار ويسجل في شباكه (45+8)، وتنطلق بطولة الدوري العام الأسبوع المقبل.

 

لبنان
كأس السوبر
النجمة
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
الرياضة
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
اليوم 18:24
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©