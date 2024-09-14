النجمة «سوبر» لبنان



بيروت (أ ف ب)



استهل النجمة الموسم الكوري 2024-2025، من حيث أنهى بطولة الدوري اللبناني الموسم الماضي، بالفوز على غريمه الأزلي الأنصار 3-1 على ملعب طرابلس البلدي أمام جمهور غفير، ليتوج «النبيذي» بلقب كأس السوبر لكرة القدم.

وهذا اللقب الثاني توالياً للنجمة في المسابقة الشرفية، والتي تسبق الموسم وتجمع بين بطل الدوري الذي أحرزه «النبيذي» على حساب الأنصار بالتحديد، فيما أحرز «الزعيم الأخضر» لقب الكأس على حساب العهد.

ورفع «النبيذي» عدد ألقابه إلى ثمانية بالتساوي مع العهد، بينما للأنصار ستة ألقاب.

ووجه «النبيذي» إنذاراً قوياً لمنافسيه على لقب الدوري اللبناني، مفاده أنه في جاهزية تامة للحفاظ على لقبه، إذ قدم أداء قوياً فنياً وبدنياً، مقارنة بالأنصار الذي بدا هزيلاً من الناحية الدفاعية، وضعيفاً من الناحية البدنية.

وحسمت النتيجة في الشوط الأول، إذ منح الغاني كولينز أوباري التقدم للنجمة الذي انضم للفريق من الزوراء العراقي، التقدم السريع، عندما استغل خطأ فادحاً في دفاع الأنصار (9).

وعزز الدولي ربيع عطايا التقدم «النبيذي» برأسية خادعة، إثر عرضية أرسلها حسن كوراني (26).

وقلص لاعب الوسط الدولي علي طنيش «سيسي» النتيجة بمتابعة مميزة، لكرة هيأها السنغالي حاج ماليك تال برأسه (31).

وظن السنغالي أنه أدرك التعادل، إلا أن الحكم ألغى هدفه لوجود تسلل على الظهير نصار نصار قبل تمريره العرضية (45+3).

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أرسل كوراني كرة أمامية طويلة، وانطلق الغاني كولينز بسرعة رهيبة ليتلاعب بحارس الأنصار ويسجل في شباكه (45+8)، وتنطلق بطولة الدوري العام الأسبوع المقبل.