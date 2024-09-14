«السيتي» يعزف «المقطوعة الرابعة» بـ«ثنائية» هالاند



مانشستر (رويترز)

فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه برنتفورد، ليواصل بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن سجل إرلينج هالاند «ثنائية»، عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.

ورفع «السيتي» رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند ست نقاط في المركز السابع.

حقق برنتفورد بداية مثالية، عندما افتتح يوان ويسا التسجيل، بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة، ولكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20، حين سجل من زاوية ضيقة.

ثم جعل هالاند النتيجة 2-1، عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون، ليتفوق المهاجم النرويجي على المدافع إيثان بينوك، ويضع الكرة فوق الحارس مارك فليكن، محرزاً هدفه التاسع هذا الموسم.

وبينما كان هالاند يبحث عن الهدف الثالث الذي كان سيجعله أول لاعب يسجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قام فليكن بتصديات رائعة، ليحرم هداف الدوري من تسجيل المزيد من الأهداف لكن سيتي حسم النقاط الثلاث.